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Başkan Büyükakın'dan tarıma bir destek daha - Son Dakika

Başkan Büyükakın'dan tarıma bir destek daha

10.12.2021 11:18
Başkan Büyükakın'dan tarıma bir destek daha

Başkan Büyükakın'dan tarımsal üretim gerçekleştiren çiftçilere 1500 ton süper çotanak ve mikro element içerikli kompoze gübre destek müjdesi geldi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilere bir destek daha vermek için yeni bir adımın atılacağını ifade etti.Tarımla uğraşan gerek Kocaeli'nin gerekse ülkenin ihtiyaç duyduğu ürünlerin yetiştirilmesi için emek sarf eden çiftçilere kompoze gübre desteği vereceklerini açıklayan Başkan Büyükakın, "Gelir düzeyini artırmaya ve tarımsal kalkınmaya destek vermeye devam ediyoruz. Üreticilerimize 1500 ton süper çotanak ve mikro element içerikli kompoze gübre desteği vereceğiz" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTADAN İTİBAREN TESLİM ETMEYE BAŞLAYACAĞIZ

"Kasım ayında yem bitkisi tohum ekiminde kullanılmak üzere yüzde 50 hibeli 1600 ton kompoze taban gübresi desteğiyle üreticilerimizin yüzünü güldürdük" diyerek açıklamalarını sürdüren Başkan Büyükakın, "Şimdi de 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında çiftçilerimize, yüzde 50 hibeli mavi sertifikalı ceviz ve Trabzon hurması fidanı ile birlikte fındık ve ceviz başta olmak üzere meyve üretiminde kullanılmak üzere 1500 ton süper çotanak ve mikro element içerikli kompoze gübre desteği vereceğiz. Üreticilerimize gübrelerini, önümüzdeki haftadan itibaren teslim etmeye başlayacağız" şeklinde konuştu.

"ÇİFTÇİMİZİN YANINDA ÜRETİMİN DESTEKÇİSİ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere her fırsatta yanında olduklarını da vurgulayan Başkan Büyükakın, "İki yılda tarıma 82 milyon 604 bin TL destek sağladık. Bu desteklerimizi artırmak içinde arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli'nde üretim yapan tüm hemşerilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Güçlü Türkiye güçlü tarım ile var olur. Biz bunu net bir şekilde biliyoruz. Tabi Kocaeli'nde bu tarımsal ve hayvansal üretimdeki potansiyeli daha da yukarılara çekmek için gayret veriyoruz. 13 bin çiftçimize iki buçuk milyon mazot desteği verdik. Bu desteklerin yanı sıra tarımsal üretime vizyon kazandırdık, çiftçimizin geliri arttırmak içinde projeler ürettik. Biz durmayacağız, çiftçimizin yanında üretimin destekçisi olmayı sürdüreceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

Marmara Belediyeler Birliği, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın'dan tarıma bir destek daha - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Büyükakın'dan tarıma bir destek daha - Son Dakika
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