Başkan Büyükakın'dan teknolojiyarışındaki gençlere tam destek - Son Dakika

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini amaçlayan 'TEKNOFEST 2021 Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'ne hazırlanan Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı çalışmalara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'dan destek geldi. TEKNOFEST 2021'de yarışacak gençlere yaz boyunca hizmet binası, ulaşım, iaşe ve ekipman desteklerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere katkıları devam ediyor. Başkan Büyükakın, 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul'da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021'nin bir parçası olmak isteyen Kocaeli Üniversitesi teknoloji takımlarına geçen yıllarda da olduğu gibi destek olmaya devam ediyor.

HARİKA İŞLERE İMZA ATIYORLAR

Teknolojiyi üreten ve geliştiren bireylerin yetişmesine katkı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2021'e geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kocaeli Üniversitesi'nden katılacak takımlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağladık. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını destekleyen bir yerel yönetici olarak mutluyum. Roketlerden otonom sürüş sistemlerine, insansız hava araçlarından sualtı sistemlerine teknolojinin birçok alanında düzenlen yarışmalara katılan gençlerimiz, uykusuz gecelerde bu hazırlıkları yaparak harika işlere imza atıyorlar" dedi.

ÜNİVERSİTENİN TEKNOLOJİ TAKIMLARI İÇİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi'nden TEKNOFEST 2021'de yapılacak olan yarışmalar için hazırlıklarını sürdüren takımlara, teknoloji atölyelerinde öğrencilerin kendi başlarına satın alamayacağı teknik ekipman ve cihaz desteği veriyor. Böylece gençlerin İnsansız Hava Aracı (İHA), Elektrikli Araba, Roket, Su Altı Aracı, Model Uydu, Drone yapımı gibi yüksek bütçeli projeleri hayata geçirebilmelerini sağlıyor. Teknoloji Atölyesi ile Kocaeli Üniversitesi öğrenci kulüpleri ve teknoloji takımlarına projelerinde hizmet binası, malzeme tedariki, 3D yazıcılar, lojistik, altyapı, ulaşım konularında destekler veriliyor. Dijital Kılavuz 3 Boyutlu Yazıcı Merkezi'nde Teknoloji Takımlarının TEKNOFEST 2021 Yarışmaları için yaptıkları İnsansız Hava Aracı (İHA), Elektrikli Araba, Roket, Su Altı Aracı, Model Uydu, Drone gibi cihazlar için ihtiyaç duyduğu parçalar uzman personeller gözetiminde son teknoloji yazıcılarla basılıyor.