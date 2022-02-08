Başkan Büyükakın'dan tenis kortları müjdesi - Son Dakika

Başkan Büyükakın'dan tenis kortları müjdesi

Başkan Büyükakın\'dan tenis kortları müjdesi
Son Güncelleme: 08.02.2022 08:42

Başkan Büyükakın, Millet Bahçesi formuna kavuşturulacak fuar alanında tenis kortları için aynı bölgede mevcut kortlardan daha iyisini yapacaklarının müjdesini verdi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 1999'dan bu yana Türk sporuna birçok milli sporcu, Türkiye Şampiyonları ve yurtdışında tam tenis bursu ile okuyan sporcular kazandırmış ve kazandırmaya devam eden İzmit Tenis Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen U-16 Türkiye Tenis Şampiyonası'nın ödül törenine katıldı. İzmitli Şampiyon Tenisçi Duru Kuşçu ile kısa bir süre gösteri maçı da yapan Başkan Büyükakın, sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Başkan Büyükakın, kupa töreni öncesi yaptığı konuşmada, hayata geçirecekleri çok daha güzel tenis kortlarının müjdesini de tenis severlerle ve sporcularla paylaştı.

"BİZLERİ SON DERECE MUTLU ETTİ, GURURLANDIRDI"

Yetenekli sporcuların yetiştirilmesi kadar Türkiye'de birçok büyük organizasyona da ev sahipliği yapan İzmit Tenis Kulübü yöneticilerini tebrik eden Başkan Büyükakın, TTF ve Okul Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan 14 yaş kupası grup şampiyonaları gibi birçok büyük organizasyona da İzmit Tenis Kulübü'nün ev sahipliği yapacağından dolayı memnuniyetini de dile getirdi. 16 Yaş turnuvasına Türkiye'nin değişik illerinde gelen 74 erkek 51 bayan sporcu katılarak yedi gün boyunca çok çekişmeli maçlar sonunda dereceye girenleri tebrik eden Başkan Büyükakın, "Sporcularımızı başarılarından dolayı tek tek kutluyorum. Kocaeli'den de sporcularımızın derece alması bizleri son derece mutlu etti, gururlandırdı" dedi.

"İNŞALLAH DAHA GÜZEL BİR MEKÂNDA"

"Buranın yapımında geçmiş dönemlerde ciddi katkılarımız oldu" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, "Şu anda da bu katkılarımız devam ediyor. Bugünün vesilesiyle şunu da söylemek isterim ve vermemiz gereken en önemli müjdemizde şudur. İçinde bulunduğumuz fuar alanında bir yenileme yapılacak. Burası bir Millet Bahçesi formuna dönecek. Dolayısıyla buradaki kortlardan daha iyisini yine bu bölge de daha uygun bir yere yapacağız. Onun çalışmaları devam ediyor. Bir kez daha sporcularımızı ve ailelerimizi tebrik ediyorum. Gördüğüm kadarıyla daha çok anneler emek veriyor. Her birinizi ayrı tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel bir mekânda çok daha güzel başarılara imza atarsınız. Kocaeli sporun şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Tenis sporunun da bu hedefe çok büyük katkı vereceğine inanıyorum" diyerek konuşmasını tamamladı. İzmit Tenis Kulübü Başkanı Metin Türedi ise "Geleceğimizin teminatı gençlerimize ve tenis sporunun gelişmesine yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız" diyerek Başkan Büyükakın'a plaket takdim etti. Tören çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: Bültenler

Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye, Kocaeli, Tenis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın'dan tenis kortları müjdesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Büyükakın'dan tenis kortları müjdesi - Son Dakika
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