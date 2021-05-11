Başkan Büyükakın, ''Darıca'daki depomuzun yüzde seksenini tamamladık'' - Son Dakika

Başkan Büyükakın, ''Darıca'daki depomuzun yüzde seksenini tamamladık''

11.05.2021 11:16
Başkan Büyükakın, ''Darıca'daki depomuzun yüzde seksenini tamamladık'', System.String[]

Başkan Büyükakın, yüzde sekseni tamamlanan ve Darıca ilçesinin içme suyu ihtiyacını depolamak için yapılan 15 bin metreküp kapasiteli betonarme deponun inşaatını inceledi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İSU Genel Müdürlüğü tarafından Darıca ilçesinin içme suyu ihtiyacını depolamak için yapılan 15 bin metreküp kapasiteli betonarme deponun inşaatını inceledi. Yapılan çalışmalar ile ilçe genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları, depo inşaatları ile üstyapı kapsamındaki asfalt serimi, yama ve parke çalışmaları gerçekleştirildiğini dile getiren Başkan Büyükakın, "Sürekli nüfusu artan Darıca ilçemizin düzenli içme suyu ihtiyacını depolamak için Kazım Karabekir Mahallesi Pavlıtepe Mesire alanı mevkiinde yapılan içme suyu deposunun inşasını tüm hızıyla sürdürüyoruz. Tam kapanma nedeniyle kent genelinde yaptığımız çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Şehrimizde 50'yi aşkın yeni depo inşa ettik. Darıca ilçemizde yaptığımız içme suyu deposu, diğer depoların içinde kapasite olarak en büyüğüdür." açıklamasını yaptı.

"15 BİN M3 KAPASİTELİ BETONARME DEPO İNŞA EDİYORUZ"

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, İSU Genel Müdür Yardımcısı Necati Çalık ve teknik ekip, Başkan Büyükakın'a incelemede eşlik eden isimlerdi. Deponun kazı çalışmalarının ardından betonarme çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, "Darıcamız için önemli içme suyu deposunun inşaatının yüzde seksenini tamamladık. Betonarme çalışmalarının ardından mekanik ve elektrik çalışmalarına Ramazan Bayramı sonrası başlayacağız. Tabi şunu da söylemem gerekir ki iklim değişikliği nedeniyle su ihtiyacı da her geçen gün önem arz etmektedir. Bunun için yatırım programı kapsamında il genelinde depolara ağırlık verdik. Bu bağlamda Darıca ilçemizin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 15 bin m3 kapasiteli betonarme depo inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.

BIYIK, "TAHİR BAŞKANIMIZA BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Deponun, betonarme çalışmalarında son aşamalara geldik" hatırlatması da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Önümüzdeki süreçte tamamlanacak olan çalışmalar ile birlikte yaşanabilecek ani su kesintilerine karşı Darıca ilçemizin uzun süre ihtiyacı karşılanacaktır." diyerek açıklamalarını tamamladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü'nün ilçe genelinde altyapı ve üstyapı ile depo inşaatı çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, inceleme sonrası yaptığı açıklamasında, "Tahir Başkanımıza ve İSU Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. İlçemizde muazzam bir altyapı ve üst yapı çalışması gerçekleştirilmektedir. İlçemize hayat katacak bu çalışmalar için her daim bizim yanımızda olan ve projeleriyle ilçemizin gelişmesine büyük katkı sunan Tahir Başkanımıza bir kez daha şükranlarımı iletiyorum" diye konuştu.

ACAY, "MİLLETİMİZ YAKINDAN TAKİP EDEREK TAKDİR EDİYOR"

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ise, "Tahir Başkanımız ve ekibi Darıcamıza hizmet etmeye tüm hızlarıyla devam ediyor. Bu işler icraattır ve milletimize hizmettir. Darıcalı hemşerilerimiz bu eserleri görüyor ve yakından takip ederek takdir ediyor. Milletimiz için gecesini gündüzüne katan, yeni projeler üreten, talepleri takip ederek yerine getiren Tahir Başkanımız, Darıcalıların gönlünde çok önemli bir yerdedir. Biz de teşkilat olarak yapılanları anlatıp, sahadan gelen yeni talepleri de gerek Muzaffer Başkanımıza gerekse Tahir Başkanımıza hızlı bir şekilde aktarıyoruz. Milletimiz için çalışmaya, üretmeye ve katkı sunmaya kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandu. İnceleme Başkan Büyükakın'ın çalışanlarla sohbet etmesinin ardından sona erdi.

Tahir Büyükakın, Hisarcık, Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, ''Darıca'daki depomuzun yüzde seksenini tamamladık'' - Son Dakika


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