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Başkan Büyükakın, ''Derince'de hizmet üstüne hizmet yapıyoruz'' - Son Dakika

Başkan Büyükakın, ''Derince'de hizmet üstüne hizmet yapıyoruz''

12.11.2021 09:46
Başkan Büyükakın, ''Derince'de hizmet üstüne hizmet yapıyoruz''

Başkan Büyükakın, Derince Yenikent Merkez Camii cemaatinin yanı sıra bölgede vatandaşlarla buluştu.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Derince Yenikent Merkez Camii cemaatinin yanı sıra bölgede vatandaşlarla buluştu. Alt ve üst yapıda Derince'de yapılan çalışmalar hakkında bir araya geldiği vatandaşlara bilgi veren Başkan Büyükakın, "Yenikent Mahallemizde, Cumhuriyet Caddesi ile Aydın Caddesi kesişimin de yaya ve trafik güvenliğini sağlayacağız. Yapacağımız kavşak düzenlemesi ile vatandaşlarımızın yaşamı daha kolaylaşacak. Tabi bunun yanında Derince ilçemizde Ertuğrul Gazi Bulvarı ile Mehmet Akif Ersoy Caddesinde de bir trafik düzenlemesi yapacağız. Eski Askeri alanda da Sağlıklı Yaşam Parkımızı hayata geçiriyoruz. İlk adımımızı atıp, ihalemizi yaptık. Derincemize hayırlı olsun" dedi.

YENİKENT'E GENÇLİK VE SPORCU EĞİTİM MERKEZİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Derince'ye çok önemli eser ve hizmetler yaptıklarını da ziyaret sonrası yaptığı açıklamada dile getiren Başkan Büyükakın, "Yenikent Mahallemizde 57 dönüm alan üzerine açık ve kapalı olacak şekilde 'Gençlik ve Sporcu Eğitim Merkezi' yapacağız. Çocuklarımız ve gençlerimiz, kadınlarımız ve sporu seven tüm vatandaşlarımız, takımlarımız ve ferdi alanda geleceğe hazırlanan tüm sporcularımız bu merkezin tüm imkanlarından faydalanacak. Derince ilçemizde hizmet üstüne hizmet yapıyoruz" şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ VE HEDİYELER VERDİ

Yenikent Hoca Ahmet Yesevi Camii'nin de inşaatını hızlandırdıklarını belirten Başkan Büyükakın, "İnşaat alanı olan 7.176 metrekare olan ve mevcut kaba inşaatı yapılan camimizin kalan imalatlarına gereken desteği veriyoruz" ifadelerini sarf etti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan'ın da yer aldığı ziyarette, çocuklarla yakından ilgilenen ve hediyeler veren Başkan Büyükakın, Yenikent mahallesinde yaşayan kadınlarla da sohbet ederek, taleplerini dinledi. Birliktelik çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Marmara Belediyeler Birliği, Yenikent, Kocaeli, Derince, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, ''Derince'de hizmet üstüne hizmet yapıyoruz'' - Son Dakika


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