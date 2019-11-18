Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükakın, "Derince'nin altyapısını yenileyeceğiz"
Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, 'Derince'nin altyapısını yenileyeceğiz' - Son Dakika

Başkan Büyükakın, "Derince'nin altyapısını yenileyeceğiz"

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Derince'de vatandaşlarla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, "Derince'nin bütün altyapısını yenileyeceğiz, bununla ilgili çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

Başkan Büyükakın,

KOCAELİ (İHA) – Derince'de vatandaşlarla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, "Derince'nin bütün altyapısını yenileyeceğiz, bununla ilgili çalışmalarımızı tamamladık" dedi.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Derince'de hayata geçirilen Sevgi Mağazası'nın açılışı sonrası bölge esnafını ve Büyükşehir tarafından hizmete alınan Seyahat Kartları Ofisini ziyaret etti. Ziyaretlerde, vatandaş ve esnaflarla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, "Derince'nin bütün altyapısını yenileyeceğiz, bununla ilgili çalışmalarımızı tamamladık" dedi.


Ziyaretlerde Başkan Büyükakın ile beraber Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Kaymakamı Cemil Aksak, meclis üyeler ile Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi de hazır bulundu. İSU'nun altyapı ile ilgili tüm çalışmaları titizlikle yapacağını dile getiren Başkan Büyükakın, "İnşallah bu dönem bütün altyapıyı tamamlayacak ve üzerine asfaltını da atacağız. Altyapı işleri meşakkatli işlerdir. Biraz sıkıntılar olacak ama sonunda her şey çok daha kaliteli olacak. Bu çalışmalarımız esnasında sizlerden biraz sabır bekliyoruz. Biz de bu esnada tüm imkanlarımızla sistematik bir şekilde çalışacağız" diyerek açıklamasını tamamladı. - KOCAELİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:31 Kaynak: İHA
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