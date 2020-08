Başkan Büyükakın destek verdi, Değirmendere'de Down Kafe açılıyor - Son Dakika

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, +1Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata ve toplumsal yaşama daha iyi adapte olabilmesi için her türlü çalışmayı yaptıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, ziyaretine gelen Down Sendromlu özel gençlerle de yakından ilgilendi. Değirmendere sahilinde +1Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği ile birlikte Vanilya tadında +1Farkla Down isimli Kafenin yakın zamanda açılacağını belirten Başkan Büyükakın, "Derneğimiz ile hayata geçireceğimiz Kafe, özel çocuklarımızın sosyal yaşama daha iyi adapte olmalarını sağlayacak" dedi.

ABANOZ, "ULAŞMA VE DOKUNMA ŞANSINI YAKALAYACAĞIZ"

+1Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz, yıllardır hayallerini kurdukları Kafe'nin hayata geçmesinde büyük destekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ederken, "Tahir Başkanımızın bizleri ve çocuklarımızı bu şekilde desteklemesi bize gurur ve güç verdi. Bu sayede bölgemizdeki özel bireylerimizle daha yakından ilgilenecek ve daha çok ailemize ulaşma ve dokunma şansını yakalayacağız. Derneğimize verilen bu çok büyük destek bizlerin daha çok çalışması için de ayrı bir moral ve motivasyon da sağlamış durumdadır. Bu nedenle kıymetli Başkanımız Tahir Beye ve ekibine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini sarf etti.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLACAĞI SÖZÜNÜ BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A VERDİ

Aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un sporcusu olan ve ziyarete gelen Mehmet Can Topal, Portekiz'de düzenlenen Down Sendromlular Judo Dünya Şampiyonası'nda 66 kiloda Dünya ikincisi olduğunu ifade ederek, yapılacak bir sonraki şampiyonada Dünya Şampiyonu olacağı sözünü Başkan Büyükakın'a verdi. Yapılacak ilk şampiyonaya da Başkan Büyükakın'ı davet eden Topal, "Büyük ödülü alıp sana getireceğim" diyerek duygularını paylaştı. Keyifli ve samimi bir ortamda geçen görüşmede Başkan Büyükakın, konuk özel birey ve aileleriyle de yakından ilgilendi. "Her daim sizlerin yanındayız" diyen Başkan Büyükakın, "Özel çocuklarımızı çok seviyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü imkânları sizlere sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Ziyaret çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.