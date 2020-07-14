Başkan Büyükakın, Diliskelesi sahil projesini inceledi - Son Dakika

Başkan Büyükakın, Diliskelesi sahil projesini inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası'nda yapım aşamasında olan Diliskelesi Sahil Düzenleme Projesini yerinde inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası'nda yapım aşamasında olan Diliskelesi Sahil Düzenleme Projesini yerinde inceledi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Diliskelesi Sahil Düzenleme Projesini inceledi. 33 bin metrekare olan projede otoparktan dinlenme ve piknik alanına, sosyal donatı alanlarından çok amaçlı etkinlik alanına kadar uzanan ve 550 metre sahil uzunluğuyla dikkat çeken projenin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekleşecek olan sahil projesinde 2 bin 500 metrekarelik bir alanda 41 teknenin kullanılabileceği Balıkçı Barınağı da hizmete sunulacak. Balıkçıların yönetim binası ve sosyal donatıların yanı sıra yeşil alan ile yürüyüş yollarının da yer alacağı proje Dilovası halkı tarafından ilgi görüyor.


Projede İki adet balık tutma iskelesinin yanı sıra bin 600 metrekare kumsalında yer alacağını dile getiren Başkan Büyükakın, "70 araçlık otopark da bu bölgede yer alacak. Ekiplerimiz burada yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Projemizin birinci etabı tamamlandığında Dilovası ilçemizin güzel bir kazanımı olacak. Çevreye duyarlı kadrolar olarak daha yaşanabilir bir dünya ile Kocaeli için çalışmaya devam ediyoruz. Denizlerimizi, yeşil alanlarımızı, havamızı, toprağımızı ve suyumuzu koruyor, bunun için çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Kocaeli'nde 23 atık su arıtma tesisimiz aktif bir şekilde hizmet vermeyi sürdürüyor. Bu sayede denizlerimize bir gram atık su bile bırakmıyoruz. Bu kentin yeşiline, denizlerine, toprağına velhasıl tüm çevresiyle birlikte kadirşinas insanına hizmet etmeyi büyük bir aşkla ve enerjiyle sürdüreceğiz" dedi. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, Diliskelesi sahil projesini inceledi - Son Dakika
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