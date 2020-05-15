Başkan Büyükakın, Dilovası ve Darıca'daki projeleri inceledi - Son Dakika

Dilovası ve Darıca ilçesinde teknik incelemeler yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kocaelili hemşerilerimizden aldığımız güç ve ilhamla, şehrimizi daha iyi seviyelere taşımanın mücadelesini veriyoruz" dedi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası ve Darıca'da planlanan ve tamamlanan projeleri yerinde inceledi. Büyükakın, ilk olarak tamamlanan Dilovası ilçe merkezine giriş ve çıkışları kolaylaştıracak "Eynerce Kavşağı- Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu" projesini inceledi. Türkiye'nin ulaşım ağının mihenk taşlarından Kocaeli'nin her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da çok önemli yatırımların merkezi konumunda olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında Eynerce Kavşağı'nın kuzey tarafındaki eski küçük menfez yıkılarak yerine 270 metre uzunluğunda yeni menfez inşa edildiğini söyledi.



Dilovası ilçesindeki incelemelerinin ardından Darıca'ya geçen Büyükakın, Darıca Belediyesi ile ortaklaşa yapılan Cami Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde de inceleme yaptı. Başkan Büyükakın burada yaptığı açıklamada, "Kendilerine hizmet etme görevi veren, bizlere destek ve gönül veren tüm Kocaelili hemşerilerimize vefa duygumuzu ödemek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kentimizi bir bütün olarak görerek her karışına hizmet ediyoruz. Buradaki pazar yerimiz, tamamlandığında vatandaşlarımıza modern bir şekilde alışveriş yapma imkanı tanıyacak" dedi. - KOCAELİ