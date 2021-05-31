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Başkan Büyükakın, dünya 4'üncüsü olan gençleri ağırladı - Son Dakika

Başkan Büyükakın, dünya 4'üncüsü olan gençleri ağırladı

31.05.2021 11:36
Başkan Büyükakın, dünya 4'üncüsü olan gençleri ağırladı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, REGENERON ISEF'te dünya 4'üncüsü olan öğrenciler Kerem Bayhan ve Dilay Dal ile bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, REGENERON ISEF'te dünya 4'üncüsü olan öğrenciler Kerem Bayhan ve Dilay Dal ile bir araya geldi.

Tahir Büyükakın, ABD'de düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı olan REGENERON ISEF'te dünya 4'üncüsü olan öğrenciler Kerem Bayhan ile Dilay Dal'ı makamında konuk etti. Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal'ın da yer aldı. Mühendislik Mekaniği alanında dünya 4'üncüsü olan İzmit Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Kerem Bayhan ile Robotik ve Akıllı Makineler alanında dünya 4'üncüsü olan Kocaeli Özel Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Dilay Dal ile büyük gurur duyduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, "Yakalanan bu başarıda sizleri tebrik ediyorum. Sizi yetiştiren ve emek veren öğretmenlerinizle birlikte ailelerinizi de kutluyorum" dedi.

"Fikirlerini anlatma şansı bulacaklar"

22 kategoride 78 ülkeden 1800 öğrencinin katıldığı yarışmada şampiyon olan Dilay Dal ve Kerem Bayhan ile sohbet eden Büyükakın, gençlerin düşünmeye, gözlem yapmaya, okumaya, merek etmeye ve girişimcilik ruhuyla yetişmelerine yönelik için önemli adımlar attıklarını dile getirdi. Büyükakın, "Dilay ve Kerem gibi başarılı gençlerimizin başarıya giden yolda neler yaşadıklarını, yaşamlarına dair hikayeleri, ülkemiz ve dünya üzerindeki söyleyecekleri sözleri bu platformda anlatma şansı yakalayacaklar. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı BİLSEM, Bilim Merkezimiz ve TÜBİTAK gibi çok önemli merkezlerimiz sayesinde çok iyi yetişen öğrencilerimiz var. TEDx gibi benzeri bir platformda başarılı öğrencilerimiz fikirlerini anlatma şansı bulacaklar. Bu sayede dereceye giren projelerini, ilham veren fikirlerini anlatacaklar. Böylece kentimizdeki diğer gençlere ve arkadaşlarına rol model olmuş olacaklar. Büyükşehir Belediyesi olarak bu platformun kurulması ve organizasyonun gerçekleştirilmesini yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Başkan Büyükakın, dünya 4'üncüsü olan gençleri ağırladı
Başkan Büyükakın, dünya 4'üncüsü olan gençleri ağırladı
Başkan Büyükakın, dünya 4'üncüsü olan gençleri ağırladı

milli eğitim bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, dünya 4'üncüsü olan gençleri ağırladı - Son Dakika


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