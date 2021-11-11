Üye Girişi
Başkan Büyükakın: Dünyanın geleceğini hep birlikte el ele inşa edeceğiz - Son Dakika

Başkan Büyükakın: Dünyanın geleceğini hep birlikte el ele inşa edeceğiz

11.11.2021 14:44
Başkan Büyükakın: Dünyanın geleceğini hep birlikte el ele inşa edeceğiz

Başkan Büyükakın, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes programında gençlere seslendi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesi ile Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes projesiyle fidanları toprakla buluşturdu. Dikim öncesi gerçekleştirdiği konuşmada İklim Krizinden Paris Anlaşmasına, Büyükşehir Belediyesi'nin ağaçlandırma ve çevre hassasiyetine kadar birçok konuya değinen Başkan Büyükakın, ağacın yaşam için önemini anlatarak şuna değindi. Başkan Büyükakın, "Evrenle uyum içinde yaşamayı bilmeyen, onu tahrip etmekten çekinmeyen insanoğlu, evrenin bu zamana kadar gelmiş olan tüm zamanlarındaki atmosfere salınan karbondioksitten çok daha fazlasını evrene salmaya başladı. Daha şimdiden dünyanın ortalama sıcaklığı bir buçuk derece yükseldi" dedi.

"DÜNYA ÜZERİNDE GÖRDÜĞÜNÜZ YEŞİLLİKLER ÇÖLLERE BENZEYECEK"

"Evren kendini korur, bunu unutmayın" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Büyükakın, "İnsan oğlu durmayı bilmezse volkanları harekete geçirir. Volkanlar patlayınca oluşacak gaz tabakası evrenin soğuması için gerekli ortamı sağlayacaktır. Asıl mesele insanın kendini koruması. Küresel ısınmaya karşı evreni korumalıyız diye konuşuyoruz. Hayır, aslında kendimizi korumamız lazım. Çünkü şu anda bir buçuk derece artan bir sıcaklık var. Eğer biz bunu tutmayı başaramazsak ve ısınma devam ederse öncelikle bizimde içinde bulunduğumuz bu coğrafya da çok ciddi ısınmalar olacak. Ülkemizin de bulunduğu geniş bir ülkeler topluluğu yaşanabilir olmaktan çıkacak. Dünya ve Akdeniz bölgesindeki birçok ülke su bulmakta çok zorluk çekecek. Su bulamayacağı için ekinleri yetiştirilemeyecek, insanlar gerekli gıda maddelerine ulaşamayacaklar. Dünya üzerinde gördüğünüz yeşillikler çöllere benzeyecek" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE OLARAK YERKÜREDEKİ KARBON AYAK İZİMİZ SIFIR OLACAK"

"Çöle karın ve buzulların olduğu bölgeye yağmurun yağdığı, evrenin bütün dengelerinin değiştiği bir yere doğru gidiyoruz" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, şunları da vurguladı: "Bu olumsuz gelişmeler insan eliyle oluyor maalesef. Türkiye, Paris anlaşmasını imzaladı. Sayın Cumhurbaşkanımız, geçtiğimiz günlerde bunu açıkladı. Şu anda Türkiye'nin dünyadaki karbon emisyonlarına katkısı sadece yüzde birdir. Türkiye olarak hedefimiz, 2053 yılına gelindiğinde sıfır karbon emisyonudur. Bu sayede Türkiye olarak yerküredeki karbon ayak izimiz sıfır olacak. Bunu bütün dünya başarmazsa tek başına bizim başarmamız da yetmeyecek. Bunu dünya başaramazsa dünya insanlar için yaşanmaz bir yer olacak. İşte bu nedenle siz gençlere de çok önemli ödev düşüyor. 2053 yılında sizler hayatta olacaksınız. Dolayısıyla geleceğiniz için sizlerin de geleceğe dönük çevre projelerinde büyük bir özveriyle katkı sağlamanız lazım."

"ÇEVRE KONUSUNDA BÜYÜKLERİNİZE HESAP SORMAK ZORUNDASINIZ"

"Bakın biz Büyükşehir Belediyesi olarak 2004 yılından bu yana Kocaeli'ne 9 milyon ağaç dikmeyi başardık" vurgusunu da yapan Başkan Büyükakın, "2004 yılında yaşayan kişi başına yeşil alan miktarı 0.4 metrekareydi. Bugün geldiğimiz 13 metrekaredir. Şehrimizde yapılacak olan yeni Millet Bahçeleriyle toplamında 750 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan bu şehre kazandırmış olacağız. Gençler biz sizin için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerde lütfen geleceğinize sahip çıkın. Aslında en büyük risk altında olan sizlersiniz. Sizler artık büyüklerinizi de yönetmek zorundasınız. Çevre konusunda büyüklerinize hesap sormak zorundasınız. Çevre konusunda, geri dönüşüm konusunda, evrenin korunması konusunda yapacağınız gönüllü aktivitelerle inşallah geleceğimizi, dünyamızı daha güzel bir hale getireceğiz" dedi.

"BU KENTİ DAHA YEŞİL BİR KENT YAPALIM"

"Bizim küresel ısınmayla mücadelemiz, insanların kendi varlığını koruma mücadelesidir. Burada da en büyük mücadeleyi siz gençlerle birlikte vereceğiz" vurgusunu yapan Başkan Büyükakın, "Sizler öğretmenlerinizle birlikte yeşillendirilecek alanlar tespit edin, biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere fidanları verelim. Valiliğimizle birlikte bu kenti daha yeşil bir kent yapalım. Bir kez daha sizlere güvendiğimizi, Kocaeli'nin ve Türkiye'nin, Dünya'nın geleceğini hep birlikte el ele inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum ki Dünya'nın geleceğini hep birlikte el ele inşa edeceğiz" diyerek tamamladı.

Bilişim Vadisi, Geleceğe Nefes, Milli, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın: Dünyanın geleceğini hep birlikte el ele inşa edeceğiz - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü 15:18 Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü 15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu 14:19 Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu
Kocası sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! Talihsiz kadından geriye evine götüreceği ekmekler kaldı 14:14 Kocası sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! Talihsiz kadından geriye evine götüreceği ekmekler kaldı 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 13:47 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım 12:14 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak 11:32 Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden 10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi

Son Dakika Haberleri
15:21 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı!
15:17 Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü
15:07 Merve Boluğur, saçlarını kestirdi
15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı
14:56 AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü
14:25 EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz
14:19 Zajc: Teklif varsa giderim
14:19 Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu
14:15 BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı
13:40 Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı! Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı!         
15:22
Merve Boluğur, saçlarını kestirdi Merve Boluğur, saçlarını kestirdi         
15:08
EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz         
14:26
BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı         
14:15
Karısını boğarak öldüren katil kocadan geriye bu paylaşım kaldı: Kuzularıma kıyamadım Karısını boğarak öldüren katil kocadan geriye bu paylaşım kaldı: Kuzularıma kıyamadım         
13:51
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor         
12:19
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti         
11:25
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş         
09:21
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 15:32:26. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Büyükakın: Dünyanın geleceğini hep birlikte el ele inşa edeceğiz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement