Başkan Büyükakın: Dünyanın geleceğini hep birlikte el ele inşa edeceğiz - Son Dakika

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesi ile Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes projesiyle fidanları toprakla buluşturdu. Dikim öncesi gerçekleştirdiği konuşmada İklim Krizinden Paris Anlaşmasına, Büyükşehir Belediyesi'nin ağaçlandırma ve çevre hassasiyetine kadar birçok konuya değinen Başkan Büyükakın, ağacın yaşam için önemini anlatarak şuna değindi. Başkan Büyükakın, "Evrenle uyum içinde yaşamayı bilmeyen, onu tahrip etmekten çekinmeyen insanoğlu, evrenin bu zamana kadar gelmiş olan tüm zamanlarındaki atmosfere salınan karbondioksitten çok daha fazlasını evrene salmaya başladı. Daha şimdiden dünyanın ortalama sıcaklığı bir buçuk derece yükseldi" dedi.

"DÜNYA ÜZERİNDE GÖRDÜĞÜNÜZ YEŞİLLİKLER ÇÖLLERE BENZEYECEK"

"Evren kendini korur, bunu unutmayın" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Büyükakın, "İnsan oğlu durmayı bilmezse volkanları harekete geçirir. Volkanlar patlayınca oluşacak gaz tabakası evrenin soğuması için gerekli ortamı sağlayacaktır. Asıl mesele insanın kendini koruması. Küresel ısınmaya karşı evreni korumalıyız diye konuşuyoruz. Hayır, aslında kendimizi korumamız lazım. Çünkü şu anda bir buçuk derece artan bir sıcaklık var. Eğer biz bunu tutmayı başaramazsak ve ısınma devam ederse öncelikle bizimde içinde bulunduğumuz bu coğrafya da çok ciddi ısınmalar olacak. Ülkemizin de bulunduğu geniş bir ülkeler topluluğu yaşanabilir olmaktan çıkacak. Dünya ve Akdeniz bölgesindeki birçok ülke su bulmakta çok zorluk çekecek. Su bulamayacağı için ekinleri yetiştirilemeyecek, insanlar gerekli gıda maddelerine ulaşamayacaklar. Dünya üzerinde gördüğünüz yeşillikler çöllere benzeyecek" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE OLARAK YERKÜREDEKİ KARBON AYAK İZİMİZ SIFIR OLACAK"

"Çöle karın ve buzulların olduğu bölgeye yağmurun yağdığı, evrenin bütün dengelerinin değiştiği bir yere doğru gidiyoruz" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, şunları da vurguladı: "Bu olumsuz gelişmeler insan eliyle oluyor maalesef. Türkiye, Paris anlaşmasını imzaladı. Sayın Cumhurbaşkanımız, geçtiğimiz günlerde bunu açıkladı. Şu anda Türkiye'nin dünyadaki karbon emisyonlarına katkısı sadece yüzde birdir. Türkiye olarak hedefimiz, 2053 yılına gelindiğinde sıfır karbon emisyonudur. Bu sayede Türkiye olarak yerküredeki karbon ayak izimiz sıfır olacak. Bunu bütün dünya başarmazsa tek başına bizim başarmamız da yetmeyecek. Bunu dünya başaramazsa dünya insanlar için yaşanmaz bir yer olacak. İşte bu nedenle siz gençlere de çok önemli ödev düşüyor. 2053 yılında sizler hayatta olacaksınız. Dolayısıyla geleceğiniz için sizlerin de geleceğe dönük çevre projelerinde büyük bir özveriyle katkı sağlamanız lazım."

"ÇEVRE KONUSUNDA BÜYÜKLERİNİZE HESAP SORMAK ZORUNDASINIZ"

"Bakın biz Büyükşehir Belediyesi olarak 2004 yılından bu yana Kocaeli'ne 9 milyon ağaç dikmeyi başardık" vurgusunu da yapan Başkan Büyükakın, "2004 yılında yaşayan kişi başına yeşil alan miktarı 0.4 metrekareydi. Bugün geldiğimiz 13 metrekaredir. Şehrimizde yapılacak olan yeni Millet Bahçeleriyle toplamında 750 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan bu şehre kazandırmış olacağız. Gençler biz sizin için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerde lütfen geleceğinize sahip çıkın. Aslında en büyük risk altında olan sizlersiniz. Sizler artık büyüklerinizi de yönetmek zorundasınız. Çevre konusunda büyüklerinize hesap sormak zorundasınız. Çevre konusunda, geri dönüşüm konusunda, evrenin korunması konusunda yapacağınız gönüllü aktivitelerle inşallah geleceğimizi, dünyamızı daha güzel bir hale getireceğiz" dedi.

"BU KENTİ DAHA YEŞİL BİR KENT YAPALIM"

"Bizim küresel ısınmayla mücadelemiz, insanların kendi varlığını koruma mücadelesidir. Burada da en büyük mücadeleyi siz gençlerle birlikte vereceğiz" vurgusunu yapan Başkan Büyükakın, "Sizler öğretmenlerinizle birlikte yeşillendirilecek alanlar tespit edin, biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere fidanları verelim. Valiliğimizle birlikte bu kenti daha yeşil bir kent yapalım. Bir kez daha sizlere güvendiğimizi, Kocaeli'nin ve Türkiye'nin, Dünya'nın geleceğini hep birlikte el ele inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum ki Dünya'nın geleceğini hep birlikte el ele inşa edeceğiz" diyerek tamamladı.