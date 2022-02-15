Başkan Büyükakın: Dünyanın sadece kalkınmaya değil, adalete ihtiyacı var - Son Dakika

Başkan Büyükakın: Dünyanın sadece kalkınmaya değil, adalete ihtiyacı var

Başkan Büyükakın: Dünyanın sadece kalkınmaya değil, adalete ihtiyacı var
Son Güncelleme: 17.03.2022 11:32

Başkan Büyükakın, "Uluslararası kurumların adaleti ve hukuku merkeze almalarını sağlamalıyız. Dünyanın sadece kalkınmaya değil, adalete de ihtiyacı var" dedi

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, UCLG-MEWA İstişare Toplantısı için Kocaeli'ne gelen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Başkanı Mohamad Saadie ve Genel Sekreteri Mehmet Duman'ı makamında ağırladı. Bölgesel Sinerjiyi Yeniden Şekillendirmek temalı toplantı için Kocaeli'ne gelecek UCLG-MEWA üyelerine ev sahipliği yapacak Başkan Büyükakın, konuklarıyla Sürdürülebilir Kalkınma ve bölgesel iş birliklerini içeren değerlendirmelerde bulundu. ''Daha adil bir dünya olabilir'' diyerek konuklarıyla konuşan Başkan Büyükakın, "Bunun için herkesin kardeşçe ve barış içerisinde yaşaması gereklidir ve yaşayabilir de. Uluslararası kurumların adaleti ve hukuku merkeze almalarını sağlamalıyız. Unutmayalım ki dünyanın sadece kalkınmaya değil, adalete de ihtiyacı var" dedi.

"ADALET, İNSANLIĞIN ALTINDA TOPLANDIĞI ŞEMSİYESİDİR"

"Sanayi devrinden itibaren insanlık kalkınma peşinde koştu" vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, "Ancak adalet olmayınca sürdürülebilir kalkınmadan da bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla bizlerin ve dünyanın biraz daha felsefe yapması gerekmektedir. Niçin sorusunu her ülke, her kurum ve her belediye kendine sormalıdır. Niçin sorusunun da bun anlamda tek bir cevabı var. İnsanlık için. Kalkınma da insanlık içindir. Ulusal ve uluslararası kurumlar, devletler, belediyeler insanlar içindir. Adalet bunun tamamlayıcısıdır. Adalet, insanlığın altında toplandığı şemsiyesidir" ifadelerini sarf etti.

"MBB İLE YAKIN İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

Konuklarıyla uluslararası konulara dönük görüş alışverişinde de bulunan Başkan Büyükakın, UCLG-MEWA Başkanı Mohamad Saadie ve yönetimini şehirlerinde görmekten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Mohamad Saadie ise "Gerek sizle gerekse sizlerin birlik başkanı olduğu Marmara Belediyeler Birliği ile yakın bir çalışma içerisinde olacağız. Konukseverliğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın: Dünyanın sadece kalkınmaya değil, adalete ihtiyacı var - Son Dakika


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