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Başkan Büyükakın, "Durmuyoruz, üretiyoruz, kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz'' - Son Dakika

Başkan Büyükakın, "Durmuyoruz, üretiyoruz, kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz''

04.08.2021 09:08
Başkan Büyükakın,

İzmit'in prestijini artıracak Yahyakaptan-Kuruçeşme tramvay hattında gerçekleştirilen çalışmalar için, "Durmuyoruz, üretiyoruz, kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz'' dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit'in prestijini artıracak Yahyakaptan- Kuruçeşme tramvay hattında gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve teknik ekiplerin eşlik ettiği incelemede, proje üzerinde gelinen son nokta hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, "Şehrimize dair her hizmet için büyük gayretle ve kararlılıkla çalışıyoruz. Durmuyoruz, üretiyoruz, kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz. Milletimiz ne istiyorsa ne hizmet bekliyorsa onu hayata geçiriyoruz. İşte Kuruçeşme Mahallemize uzattığımız tramvay hattımız ile vatandaşlarımızın konforlu ulaşıma kavuşmasında çok önemli bir adımı daha hayata geçireceğiz." dedi.

"HALKIMIZ İÇİN ÜRETMEYE DURMADAN KOŞACAĞIZ"

İnceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Önce insan diyerek çıktığımız bu hizmet yolunda, vatandaşlarımızın daha güzel bir yaşama kavuşması için ulaşım projelerini kentimizin her noktasında hayata geçiriyoruz. Biz yaptıkça, ortaya koyduğumuz eserleri milletimiz gördükçe, yüzlerde gülümsemeye şahit oldukça bizlerin de enerjisi artıyor ve daha çok koşuyoruz. Halkımız için üretmeye durmadan koşacak, milletimizin hayır duasını almak gayret göstermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADIK, BUNDAN SONRA DA ÇIKARMAYACAĞIZ"

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kenti geleceğe hazırlıyoruz" diyen Başkan Büyükakın, "Ulaşım yatırımlarımızla şehrimizi ulaşım noktasında daha iyi yerlere gelmesi için çalışıyoruz. Akılcı ve bilimsel bir yaklaşımla bütün projelerimize çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın talepleriyle arazideki teknik bilgilerle yol haritasını belirliyoruz. Kocaelili hemşerilerimizin bizlere duydukları güveni boşa çıkarmamak için de yoğun bir tempomuz var. Çok şükür bugüne kadar halkımızın güvenini boşa çıkarmadık, bundan sonra da çıkarmayacağız" diyerek açıklamasını yaptı.

TRAMVAY HATTI 23,4 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Kuruçeşme girişte Gümüşhaneliler Vakfı'nın önünde ve İzmit Lisesi önündeki eski köprüler yıkılarak yerlerine çelik konstrüksiyon iki yeni yaya köprüsü inşa edilecek. Yaklaşık 59 metre çelik konstrüksiyon olarak imal edilecek. Acıbadem yaya köprüsü ve İzmit Lisesinin önünde de 52 metre uzunluğunda çelik konstrüksiyondan yeni yaya köprüsü yapılacak. Hattın enerjisini sağlamak için 1 adet Trafo Merkezi kurulacak. Ayrıca Tramvayın Kuruçeşme'ye geçişini sağlayacak 330 metre çelik köprü yapılacak.Kuruçeşme tramvay hattının tamamlanmasıyla birlikte tramvay hattı uzunluğu 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreye ulaşacak. Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı 16'ya ulaşacak ve yeni yapılacak olanla birlikte 6 adet trafo merkezi hizmet verecek.

Başkan Büyükakın, Durmuyoruz, üretiyoruz, kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz''

Büyükşehir Belediyesi, Kuruçeşme, Tramvay, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, 'Durmuyoruz, üretiyoruz, kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz'' - Son Dakika


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