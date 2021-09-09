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Başkan Büyükakın, ''Emek demek bereket demek'' - Son Dakika

Başkan Büyükakın, ''Emek demek bereket demek''

09.09.2021 14:16
Başkan Büyükakın, ''Emek demek bereket demek'', System.String[]

"Tarıma dayalı bir ekonomi modelini benimseyen kadınlarımızın yanındayız" diyen Başkan Büyükakın, "Bugüne kadar 160 kadımız verdiğimiz tarım teşviklerinden yararlandı. Biz bu sayıyı az buluyor, daha fazla kadınımızın verdiğimiz bu teşviklerinden yararlanmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Kocaeli'de tarımın ve hayvancılığın daha fazla gelişmesinin yanı sıra kadının bu alandaki üretime olan katkısının büyüklüğünü artırmak isteyen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bu kapsamda yeni adımlar atmaya da devam ediyor. Kadın çiftçiler başta olmak üzere hayvancılıkla uğraşan her bireyin Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerinden ve teşviklerinden yararlanması için proje üretmeye devam ettiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, "Özellikle köylerimizde yaşayan tarım ve hayvancılık alanında üretim gerçekleştiren, tarıma dayalı bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi modelini benimseyen kadınlarımızın yanındayız. Bugüne kadar 160 kadın vatandaşımız verdiğimiz tarım teşviklerinden yararlandı. Bunların yedi tanesi TABİP projesinde yer alıyor. Biz bu sayıyı az buluyor, daha fazla kadınımızın verdiğimiz tarım ve hayvancılık teşviklerinden yararlanmasını ve üretim gerçekleştirmesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"ELDE EDİLEN ÜRÜN VERİMİNİ ARTIRMAYI AMAÇLIYORUZ"

Tarımsal ve hayvancılık alanında akıllı tarım uygulamalarına da ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, Kocaeli'deki köy ziyaretlerinde kadınlarla olan sohbetlerinde özellikle üretimde de söz sahibi olmalarının öneminde dikkat çekiyor. "Tıbbi Aromatik Bitkiler projesi hızla ilerliyor" diyen Başkan Büyükakın, "Tüm desteğimizi orada da sürdürüyoruz. Önemli olan çiftçilerimizin daha verimli bir üretim yapmalarını sağlamaktır. İnşallah oradaki süreçte zamanla çiftçiye akıllı destekler verilmesini, akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması yoluyla aynı dekar başına aynı büyüklükte arazi başına elde edilen ürün verimini artırmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

"ÇORAK BİR TOPRAK GİBİ OLDUĞUNU DA BİLİYORUZ"

Bereketli toprakların kıymetini bilen kadınların, ülke ve Kocaeli için örnek girişimci olması yönünde adım atmaktan asla geri durmayacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Kadınımızın varlığı, gücü ve emeği gerek ülkemizin gerekse şehrimizin teminatıdır. Biz bunu çok iyi biliyor ve buna göre adım atıyoruz. Kadının olmadığı her alanın çorak bir toprak gibi olduğunu da biliyoruz. Bu nedenle kadının olduğu her yerde, her sektörde, girişimcilik sergilediği tüm endüstrilerde bizler onların yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

"KADINLAR TARIMSAL ÜRETİMİN ADETA TEMİNATIDIR"

Kocaeli'de tarımsal ve hayvancılık alanında faaliyet yürüten başarılı kadın girişimcilerle buluşacağını da dile getiren Başkan Büyükakın, "Fırsat buldukça gerek tarlaların içinde, gerekse hayvansal üretim yaptıkları binalarda kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini de sarf etti. "Kadınlar tarımsal üretimin adeta teminatıdır" ifadelerini kullanan Başkan Büyükakın, "Tarım ve hayvancılık ile ilgili yatırım ve desteklerde şuna çok dikkat ediyoruz. Kadınlar ve genç girişimcilerimize pozitif ayrımcılık politikalarını benimsiyoruz. Bu nedenle attığımız ve ürettiğimiz her projede buna çok dikkat ediyoruz. Biliyoruz ki kadının dokunduğu ve emeğinin olduğu her yerde bereket olacaktır" diye konuştu.

"ARTIK TARIM STRATEJİK BİR SEKTÖRDÜR"

Tarımla uğraşan ve girişimci bir ruhla hareket eden kadınlarımızın tecrübelerini aktarmalarını da çok önemsediklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, "Tarım diyoruz, üretim diyoruz, hayvancılık diyoruz, girişimcilik ruhuna vurgu yapıyoruz" diyerek düşüncelerini ifade eden Başkan Büyükakın, açıklamalarını şu şekilde tamamladı: "Bugün dünyanın ve ülkemizin geldiği noktada artık tarım stratejik bir sektördür. Tarımda, Ata Tohumu Projesiyle yerel tohumların toplandığı, kayıt altına alındığını, Tohum Gen Bankası'nda yerli tohumların çoğaltılması ülkemiz adına çok önemlidir. Kentimizde şu ana kadar Kandıra kıl biberi, salçalık biber ile Kandıra Anka domates ve turuncu çeri kokteyl domates ata tohumu olarak tescil edildi. İnşallah bunlara yenileri de eklenecek. Tabi son olarak şunu da ifade etmek isterim ki Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılık alanında vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Kadınlarımıza daha fazla pozitif ayrıcalık yapmaya da aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz."

COVIRAN Bereket, Kocaeli, Ekonomi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, ''Emek demek bereket demek'' - Son Dakika


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