Başkan Büyükakın: En güzel kahveyi Emine'nin ellerinden içtim

Kocaelili hemşerileriyle her fırsatta buluşan ve çok özel ziyaretler yaparak gönülden gönüle konuşan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Anneler Günü'nde Kartepe'de yaşayan özel gereksinimli Emine Sarman'a kendisini evinde ziyaret edeceği sözünü vermişti. Her zaman olduğu gibi sözünü tutan ve çok sevdiği Emine'ye konuk olan Başkan Büyükakın, "Emine'ye Anneler Gününde kahve sözü vermiştim. Bugün bunu gerçekleştirmenin ayrı bir mutluluğunu yaşıyorum. Yine kendisi gibi özel abisi Emrullah Sarman ve anneleri Hanım Sarman ile güzel bir birliktelik yaşadık. Bu zamana kadar en güzel kahveyi, Emine'nin ellerinden içtim" dedi.

"HER DAİM GELİN BEN SİZE KAHVE YAPARIM"

Kartepe'de yaşayan anne Hanım Sarman ve özel çocukları Emine ve Emrullah Sarman'a konuk olan Başkan Büyükakın, kahve içme sözü verdiğini ve bugün bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Emine ve ailesiyle çok mutlu anlar geçirdiklerini de ziyaret sonrası dile getiren Başkan Büyükakın, Sarman ailesiyle yakından ilgilendi. Emrullah'ın askerlik fotoğraflarından, Emine'nin günlük yaşamına kadar birçok konu hakkında bilgi aldı. Samimi sohbetlerin olduğu birliktelikte, Emine'nin Özel Eğitim Meslek Lisesi'nden mezun olduğu ve aynı zamanda özel bir rehabilitasyon merkezine gittiği bilgisini alan Başkan Büyükakın, kahve için Emine'ye çok teşekkür etti. Kahve yapmayı küçükken babasından öğrendiğini belirten Emine ise "Yorgunluk kahvesi içmek istediğinizde siz her daim gelin ben size kahve yaparım" ifadelerini de sarf etti.

"HİÇBİR ZAMAN YALNIZ DEĞİLLER, YANLARINDA BÜYÜKŞEHİR VAR"

Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nin öğrencilerinden birisi olan Emrullah ile de yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, "Çok özel yavrularımız var. Onlarla yakından ilgilenmek, varsa ihtiyaçlarını gidermek bizim en önemli görevlerimizdendir. Bugün Köseköy'de yaşadıkları evlerinde Sarman ailesine konuk oldum. Anneleri Hanım Sarman'a ve rahmetli babalarına evlatlarına güzel bir şekilde baktıkları için bir kez daha şükranlarımı iletmek istiyorum. Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak onlara ve tüm özel çocuklarımıza dönük hizmetlerimizi vermeye devam ediyoruz. Hiçbir zaman yalnız değiller, yanlarında Büyükşehir Belediyesi var" diye konuştu. Ziyaret çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

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