Başkan Büyükakın, "Esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
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Başkan Büyükakın, "Esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz"

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Covid-19 salgınından en fazla etkilenenler sektörlerin arasında olan şehir içi sivil taşımacılığında çalışan yaklaşık bin 600 şoföre gıda ve hijyen desteğine başladıklarını açıkladı.

Başkan Büyükakın,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Covid-19 salgınından en fazla etkilenenler sektörlerin arasında olan şehir içi sivil taşımacılığında çalışan yaklaşık bin 600 şoföre gıda ve hijyen desteğine başladıklarını açıkladı.


Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ile bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Korona ile mücadele süreci başından beri tüm esnafa yardımcı olacak çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi. Korona salgınından en fazla etkilenenler sektörlerin başında olan otobüsçü ve minibüsçü esnafını kapsayacak bir dizi desteğin de hazırlandığını duyuran Başkan Büyükakın, "Berberler, bakkallar, pastacılar, terziler ve tüm esnaflarımızın taleplerine dönük hazırlıkların yapılıyor. Odalarımızın gıda yardımı ve hijyen paketi ihtiyaçları olabiliyor. Bu yardımları kendilerine ulaştırmak için organize oluyoruz. Bu kapsamda otobüsçü kardeşlerimize gıda ve hijyen yardımıyla ilgili son bir çalışma daha yaptık. İnşallah yaklaşık bin 600 şoför arkadaşımıza teslim etmeye başlıyoruz. Esnafımız ciddi ve sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Zorunlu olarak kapanan iş yerlerimiz var. Onlara da gereken yardımı yapmak için hazırlıklar içindeyiz. Her biri için tek tek çalışıyor ve zamanı geldiğinde yardımlar yapıyoruz" dedi.


İhtiyacı olan tüm esnafın yanında olacaklarını ifade eden Büyükakın şöyle konuştu: "Korona virüs sıkıntısını hep birlikte aşacağız. Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi amiral gemi olarak düşünülmelidir. Biz hem esnafımızın hem vatandaşımızın yanında olmak için başından beri elimizden geleni yapıyoruz. Bütçemizdeki dengeleri tekrar gözden geçiriyoruz. Sosyal yardım kısmına daha fazla kaynak ayırarak önümüzdeki yılları geçirmek üzere yeniden düzenlemeler yaptık. Bu kapsamda şu ana kadar 50 bin koli gıda paketi ve 15 bin adet hijyen paketi hazırladık. Bunların dağıtımı devam ediyor. İkinci bir tedbir olarak bir bu kadar daha hazırlık yaptık. Onlarda önümüzdeki süreçte gerek muhtaç durumdaki vatandaşlarımıza gerek esnafımıza dağıtılmak üzere bütün planlama çalışmalarını yapıyoruz."


Daha sonra konuşan Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ise yaptığı açıklamada, "Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza esnafımız adına teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere dünyayı ve ülkemizi saran korona virüsünden dolayı sektörel anlamda ciddi anlamda maddi anlamda zor durumdayız. Bu dönemde esnafımızın ve özellikle araçlarda çalışan şoför çalışanlarımıza Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan yardım bizleri çok mutlu etmiştir. Bir şekilde daha işimize motive olma anlamında önemli katkısı olacağını da düşünüyorum. Gerçekten şu anda esnafımız ve şoförlerimiz zor bir dönemden geçmektedir. Tüm güçlüklere rağmen bu taşımacılığı yapmak zorundayız. Ben tekrar gıda ve hijyen kolileri noktasında Kocaeli'ndeki hizmet veren esnafım adına Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Koronavirüs, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:02 Kaynak: İHA

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