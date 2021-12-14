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Başkan Büyükakın farklı ülke öğrencileriyle aynı sofrada buluştu - Son Dakika

Başkan Büyükakın farklı ülke öğrencileriyle aynı sofrada buluştu

14.12.2021 14:17
Başkan Büyükakın farklı ülke öğrencileriyle aynı sofrada buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, dünyanın dört bir köşesinden eğitim için Kocaeli'ne gelen misafir öğrencilerle buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler için Türk kültürünü tanıtmak ve adaptasyon süreçlerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen "Hoş geldiniz Programı"na katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada hep birlikte büyük bir aile olduklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, ''Kocaeli'nde misafir olan her genç, biliyoruz ki ülkelerine döndüğü zaman medeniyetimizin yanı sıra koca bir tarih, kültür, dostluk, kardeşlik ve sevgi götürecektir'' dedi.

GENİŞ KATILIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Antikkapı Restoran'da gerçekleştirilen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç, İl Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Aktürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Hasan Aydınlık ve Sadık Uysal, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Fatih Karaçoban ile Kocaeli'de öğrenim gören farklı ülke öğrencileri katıldı.

''BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİSİNİZ''

Dünyanın dört bir yanından Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'ne gelerek eğitim hayatına katılan öğrencilerle bir araya geldiği için mutluluk duyduğunu, mesleki yaşamının 15 yılını Kocaeli Üniversitesi'nde akademisyen olarak geçirdiğini aktaran, kendisini bir eğitimci olarak gördüğünü belirten Başkan Büyükakın, "Kocaeli'nde 106 ülkeden yaklaşık bin 600 kadar yabancı öğrenci var. Bizim deyişimizle siz yabancı öğrenci değil, misafirimizsiniz. Misafir bizim için çok kıymetli bir kavram. Bir yabancıyı ağırlamak, bir sıkıntısı varsa ona yardım etmek bizim için çok önemlidir. Bir yabancı dil öğrenmenin en zor kısımlarından biri de deyimleri öğrenmektir. 'Başımızın üstünde yeriniz var' bu deyimi kaç kişi biliyor, bunu dediğimizde bu sizler bizim için çok değerlisiniz sizler için her yardımı yapmaya hazırız demektir" dedi.

''EZİLEN İNSANLAR VARSA''

Başkan Büyükakın, "Siz değerli misafirlerimizin bu şehirde huzurla eğitim almanız ve ülkenize döndüğünüzde burada oluşturdunuz arkadaşlıkları ve öğrendiklerinizi ülkenizde anlatmanız, yarınlar için önemli köprüler oluşturmanız bizim için çok değerli. Biz Türklerin en önemli özelliklerinden biri de gittiğimiz yerlere barış, kardeşlik ve huzur götürmektir. Bizden önceki imparatorluk mirasımızı hepiniz muhtemelen duydunuz. Osmanlı İmparatorluğu yıllarca insanlığın huzuru olmuştur. Dolayısıyla biz bir yerlerde ezilen insanlar varsa oraya gidip yardım eden bir milletin torunlarıyız" ifadesini kullandı.

''YAPMANIZ GEREKEN ÇALIŞMAKTIR''

Başkan Büyükakın, "Burada da hiç şüpheniz olmasın, sizler için bu kentteki ve Türkiye'deki tüm insanlar elinden gelen tüm yardımı yapacaktır. Eğitim alırken size bizim belediyemizin de mottosu haline gelen bir nasihat vereyim. Başarının bir tek sırrı var. O da çalışmak. Eğer güzel şeyler istiyorsanız yapmanız gereken tek şey çalışmaktır" dedi.

''BİR TELEFON KADAR YAKIN''

Ders çalışmanın yanında spor yapmanın da yaşam biçimi olması gerektiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, "Spor Kenti Kocaeli, here türlü sporun yapılabilmesi için çok uygun bir şehir. Tesisleri olsun, doğası olsun çok kıymetli bir şehir. Gebze Ballıkayalar ve Ormanya gibi doğa harikası yerlerimiz var. Bu şehre geldiğiniz günden itibaren ayrılana kadar sizlerle birlikte olacağımızı, 'başınız sıkıştığında'… Baş sıkışması yani zora düştüğünüzde Büyükşehir Belediyesi size bir telefon kadar yakın olacak" ifadelerini kullandı.

HÜNERLERİNİ SERGİLEDİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Uluslararası Öğrenci Biriminin yaptığı faaliyet ve çalışmalarının yer aldığı videonun izletilmesi ile başlayan, sonrasında Uluslararası Öğrencilerin Zeybek Ekibi ve Kazakistanlı Öğrencilerin Yöresel Dansı ile devam eden "Hoş Geldiniz" programı, uluslararası öğrencilerin Türkçe şarkı performansı, Yöresel Türk yemeklerinin ikramı ve tüm katılımcılar ile birlikte toplu bir fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Togo Cumhuriyeti, Tahir Büyükakın, Misafir, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın farklı ülke öğrencileriyle aynı sofrada buluştu - Son Dakika


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