Başkan Büyükakın, Gebze'de Beklenen Projenin Detaylarını Paylaştı - Son Dakika

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Oto Sanayi esnafı ile bir araya geldi. Gümrük Kavşağı olarak bilinen bölgede yaşanan trafik sorunlarını gidermek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje bölgede esnaflara anlatıldı. AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan'ın da yer aldığı birliktelikte, yapılacak çalışmayla Hasköy Sanayi Sitesi, Gebze Oto Sanayi ve yeni oluşan lojistik depolarının bulunduğu bölgedeki trafik akışının rahatlayacağı ifade edildi. Buradaki buluşmada, "Bu bölgemizdeki esnafımızın trafik yoğunluğu nedeniyle sıkıntıları gidermek için bir çalışma başlattık. Bugün esnafımıza da bu projemizi sunduk. Yeni önerileri de dinleyerek kavşak projemizin son halini vereceğiz" dedi.

"TRAFİĞİN OLUMSUZ ETKİLERİNDEN KURTULACAK"

Trafik ışıklarında yaşanan bekleme sürelerini azaltmak için proje çalışmasının tüm detaylarını bölge esnafına anlatıldığı birliktelikte, gelen yeni öneri ve taleplere göre yeniden şekillenecek proje için, "Tek bir amacımız var buradaki esnafımızın işlerini trafik sorunundan uzak bir şekilde yapmasıdır" diyen Başkan Büyükakın, "Böylelikle hem esnafımız hem de buraya gelecek vatandaşlarımız trafiğin olumsuz etkilerinden kurtulacak. Teknik ekiplerimizle her projede olduğu gibi burada da hassas bir çalışma yürüteceğiz" açıklamasını yaptı.

"GÖZLE GÖRÜLÜR BİÇİMDE ARTACAĞINI GÖRDÜLER"

Gebze Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde yaşanan trafik sorunlarına neşter vuracak çalışma için esnaflarla buluşarak, projenin detayları üzerine değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Arkadaşlarımız, trafik ışıklarında yaşanan bekleme sürelerini azaltmak için mevcutta dört faz çalışan trafik ışıkları iki faza indirilmiştir. Yapılan simülasyonlarda kavşağın performansının gözle görülür biçimde artacağını gördüler. Ayrıca bölgedeki 1175. sokağın tek yön olarak düzenlenerek yeni bir sinyalize kavşak tasarlanarak Küçük Sanayi Sitesi'nden gelen trafik yükünü boşaltacak bir çıkış noktası olmasına imkan sağlayacaklar. Tabi projenin detayları üzerinde arkadaşlarımızın çalışması da devam ediyor" diyerek açıklamalarını tamamladı. Birliktelikte, bölgedeki esnafların proje üzerine soruları da teknik ekipler tarafından cevaplandı.