Başkan Büyükakın, Gebze'de yeni hizmete giren barınma evini ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Büyükakın, Gebze'de yeni hizmete giren barınma evini ziyaret etti

03.12.2020 16:20
Başkan Büyükakın, Gebze'de yeni hizmete giren barınma evini ziyaret etti, System.String[]

Başkan Büyükakın, geçtiğimiz günlerde Gebze'de hizmete giren "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezi"ni ziyaret etti.

Başkan Büyükakın, geçtiğimiz günlerde Gebze'de hizmete giren "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezi"ni ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Mevlana Mahallesinde yakın zamanda hizmete giren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezini ziyaret etti. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç'tan merkez ile ilgili bilgi alan Başkan Büyükakın, merkezde misafir olan vatandaşlarla sohbet etti. Ziyarette Başkan'a, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan eşlik etti. Ziyaret konuşan Başkan Büyükakın "Burası yeni açtığımız bir nokta. Bilindiği gibi merkezi ilçemizde bunun gibi bir yerimiz var. Dilovası, Çayırova, Darıca ve Gebze ilçelerimize hizmet vermek için bu binayı kullanıma sunduk. Burada 58 yatak kapasitesi var. Burası bu bölgede bir ihtiyaçtı. İnşallah gelecekte muhtaçların olmadığı bir şehirde yaşarız. Ola ki bir insan muhtaç olur bu mekanda ona çare olur" dedi.

Muhtaçlığın bir insanın kendi kendine yetememe durumu olduğunu ifaden eden Başkan Büyükakın "İnsanın maddi durumu olabilir ama belli bir yaş seviyesine ulaşmış olması sebebiyle alışveriş yapma imkanına sahip olmaya bilir. Pandemi döneminde biliyorsunuz sokağa çıkma yasakları var. Bu nedenle sokağa çıkıp alışveriş yapamayan vatandaşlarımız var. Vefa Destek grupları ile koordine olan arkadaşlarımız, insanların yardımına koşuyorlar. Bizim uzun zamanda gerçekleştirdiğimiz Gönül Kazan projemiz var. Dondurulmuş gıdayı götürüyoruz. Yaşlı insanlarımızın evine onlar sadece yemeği ısıtıp yiyebiliyorlar. Buradaki asıl mesele bazı insanlarımızın parası olsa dahi dışarı çıkıp alışveriş yapacak yeterlilikleri bulunmuyor. Biz bu gibi birçok vatandaşımıza yardımcı oluyoruz. Mesela bazen vatandaşımızın evi yanıyor kendilerini bu gibi yerlerimizde geçici olarak misafir edebiliyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyacını onların istediği şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz. Arkadaşlarımız şuana kadar 250 bin öğün yemek hizmeti verdiler. Vatandaşlarımızın ayağına kadar bu yemekleri götürdük" diye konuştu.

Başkan Büyükakın "Yakacak yardımı yapıyoruz. Bu sene 13 milyon, eski para ile 13 trilyon yakıt yardımı gerçekleştirdik. Bu yardım sosyal yardımlaşma vakıflarının yaptığı yardımlardan hariç olarak yapıldı. Bu yardım muhtaç olan insanlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 13 milyonluk destek ayrıldı. Yine 41 Kartımız ile insanların gıda ve giyim gibi benzeri ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu desteklerimiz her zaman devam ediyor. Bu yardımları yaparken de olabildiğinde göstermeden, görünmeden ve gizlice yapıyoruz. Bu tip çalışmalarımızı insanlarımızı rencide etmeden gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Başkan Büyükakın, Gebze'de yeni hizmete giren barınma evini ziyaret etti
Başkan Büyükakın, Gebze'de yeni hizmete giren barınma evini ziyaret etti
Başkan Büyükakın, Gebze'de yeni hizmete giren barınma evini ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, Gebze'de yeni hizmete giren barınma evini ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'da Taylan Antalyalı sakatlandı! Durumu cuma günü belli olacak Sosyal medya üzerinden ağına düşürdüğü küçük kızı uyuşturucu verip istismar etti Borcunu ödemeyen müşterisinin evini bastı, anne ve 4 yaşındaki kızını vahşice öldürdü Exxen için yeniden çekilecek Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları belli oldu Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü Vaka sayısı % 100 artan Samsun'da kırmızı alarm! Belediye başkanı herkesi kurallara uymaya davet etti Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler Azerbaycan'da Atatürk'ü anma gününe denk gelen 10 Kasım 'Zafer Günü' 8 Kasım'a alındı
Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı         
15:52
Polis memuru inşaat halindeki evinde ölü bulundu Polis memuru inşaat halindeki evinde ölü bulundu         
15:47
İngiltere'de 9 ay sonra maçlar seyircili olarak oynandı İngiltere'de 9 ay sonra maçlar seyircili olarak oynandı         
15:43
337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış         
15:35
Tarihe geçen görüntü! İstiklal Caddesi'ne girmek için dakikalarca kuyrukta beklediler Tarihe geçen görüntü! İstiklal Caddesi'ne girmek için dakikalarca kuyrukta beklediler         
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor         
14:56
Kahramanmaraş'ta kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı böyle yakalandı Kahramanmaraş'ta kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı böyle yakalandı         
14:51
Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti         
13:36
Gizemi çözülemeyen metal monolit bu kez de Kaliforniya'da bulundu Gizemi çözülemeyen metal monolit bu kez de Kaliforniya'da bulundu         
12:20
Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 1 polis yaralı, 1 polis şehit Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 1 polis yaralı, 1 polis şehit         
11:54
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu         
11:53
Adalet geç de olsa yerini buldu! Ömründen çalınan 4 yıl için 155 bin lira tazminat alacak Adalet geç de olsa yerini buldu! Ömründen çalınan 4 yıl için 155 bin lira tazminat alacak         
11:49
Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi         
11:36
Bursa'da öğrencilerin uzaktan eğitimine siber sapık engeli: Cinsel içerikli videolar izletiyorlar Bursa'da öğrencilerin uzaktan eğitimine siber sapık engeli: Cinsel içerikli videolar izletiyorlar         
11:33
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı         
11:03
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 16:25:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyükakın, Gebze'de yeni hizmete giren barınma evini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei