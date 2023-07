Başkan Büyükakın, "Gençler ülkemizin asıl gücü, dünyanın da vicdanıdır"

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın kentin her noktasında çocuklarla ve gençlerle kurduğu samimi diyaloglarda renkli görüntüler ortaya çıkıyor. "Gençlerimizin hikayesine her zaman inanıyoruz" diyerek her fırsatta geleceğin güçlü nesliyle yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, "Ortaya koyduğumuz her projede, her anımızda fikir, ruh ve eylemlerimizde gençlerimiz yerini almaktadır. Bu anlayışla sahadayız, onlarla birlikte geleceğe koşuyoruz. Çünkü biz gençlerimizi çok iyi anlıyoruz" dedi. Dünyada hak ve adaletin sağlanması için geleceğe dair güçlü nesillerin yetiştirilmesinin önemine de vurgu yapan Başkan Büyükakın, gençlerle yaptığı sohbetlerde, "Ülkemizin ve şehrimizin vizyonunu güçlendirecek ve hatta harekete geçirecek olanlar yine sizlersiniz. Sizlere inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM GENÇLERİMİZ TEKNOLOJİDE SÖZ SAHİBİDİR"

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimden spora tüm gençlik hizmetlerinde nesillerimizin dünyalarına giriyor, onları anlıyor, hayallerini hayata geçirmeye de gayret ediyoruz" diyerek duygularını dile getiren Başkan Büyükakın, gençlere de seslenerek şunları kaydetti: "Gençlerimiz bilimle, yazılımla, sanatla, kültürle ve sporla uğraşsın, kendilerini her fırsatta geliştirerek, okuyarak ve araştırarak geleceğe hazırlasın istiyoruz. Bir taraftan da donanımlı bir gençlik yetiştiğini de görüyoruz. Biz gençlerimize inanıyoruz. Gençlere kim ön yargılarla olumsuz bakıyor ve hareket ediyorsa, yanlış yolda olduğunu da ifade etmek isterim. Artık bizim gençlerimiz teknolojide söz sahibidir. Yaptığı meslek ne olursa olsun en iyisini yapacak kabiliyete ve imkana da sahiptir. Zaten girişimci ruhla yetişen nesiller olarak dünyada Türkiye'nin gücünü güç katacaklar. "

"ÜLKEMİZİN ASIL GÜCÜ, DÜNYANIN DA VİCDANIDIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Çocukların öldüğü ve öldürüldüğü bir dünyada hiç kimse masum değildir" sözüne de vurgu yapan, gittiği her yerde gençlerle sohbetinde ulusal ve uluslararası meselelere duyarlı bir gençlik gördüğünün altını çizen Başkan Büyükakın, "Türkiye ve Kocaeli, gençlerimizin ellerinde yükselecek. Millet ve ülke sevdalısı bir gençlik yetişiyor. Bunu çok iyi görüyor ve çok mutlu oluyoruz. Dünya meselelerini anlayan, yeryüzünün yaşadığı dramatik sorunların çözümüne dair sözü olan gençlerin varlığı ülkemizin asıl gücü, dünyanın da vicdanıdır. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de elimizden gelen neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin gözünden ve zihninden gelişmelere bakmaya, dünyanın gittiği istikametin ne olduğuna dair katkı veren yönlendirmelerle gençlerimizin yanında yer alıyoruz" diye konuştu.

"BÖYLE BİR NESLİN VARLIĞI BİZİ GÜÇLÜ KILIYOR"

"Milletimizi 2053 vizyonuyla buluşturacak büyük ve güçlü Türkiye'nin gençleri, şimdiden yetişiyor" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Büyükakın, "Büyükşehir Belediyesi olarak her geçen gün gençlerimize dönük hizmetlerle şehrimizin her noktasında hizmet üretiyoruz. Organizasyonlar ve eğitimlere dönük atılan adımlarımız, neslimizin hayal kuran, ufku açık, vizyonu geniş bir gençlik yetişmesi için de katkı sunmaktadır. Böyle bir neslin varlığı da bizi güçlü kılıyor" şeklinde konuştu.