Başkan Büyükakın: Gençlerimiz yüzmenin doyasıya keyfini çıkarsın istiyoruz - Son Dakika

Başkan Büyükakın: Gençlerimiz yüzmenin doyasıya keyfini çıkarsın istiyoruz

Başkan Büyükakın: Gençlerimiz yüzmenin doyasıya keyfini çıkarsın istiyoruz
Son Güncelleme: 08.02.2022 11:55

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra ilçesine kazandırılan 'Yarı Olimpik Yüzme Havuzu' vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda inceleme gerçekleştirdi. Yapımı tamamlanan tesiste sporcuların aileleriyle de sohbet eden Başkan Büyükakın'a Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ile AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez eşlik etti. İncelemenin ardından bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Sporun ve sporcunun başkenti Kocaeli'mizde çocuklarımızın sporla yetişmesi, sağlıkla büyümesi ve geleceğe umutla bakması için Çayırova, Dilovası, Gebze, Kartepe, Karamürsel, Kandıra ve Körfez ilçelerimize toplamda yedi yarı olimpik ve bir olimpik yüzme havuzunu şehrimize kazandırdık. Bu yüzme havuzlarımızda çocuklarımız ve gençlerimiz özgürce kulaç atsın, yüzmenin doyasıya keyfini çıkarsın istiyoruz" açıklamasını yaptı.

SPOR YAPAN GENÇLERİMİZİN AİLELERİYLE SOHBET ETTİ

İncelemenin ardından açıklamasını sürdüren Başkan Büyükakın, "Göreve geldiğimiz günden günümüze gerçekleştirdiğimiz her çalışmada önceliğimizi insanımıza ve gençliğimize verdik. Halkımıza dokunan, gençlerimize pozitif katkılar sunan projeler üretmeyi amaçladık. Bugünde Kandıra ilçemize kazandırdığımız en önemli sportif yatırımlarımızdan biri olan yarı olimpik yüzme havuzumuzu inceledik. Spor yapan gençlerimizin aileleriyle sohbet ettik, memnuniyetlerini dinledik. Yaptığımız projeden halkımız memnuniyet duyuyorsa bizler için en büyük mutluluk o oluyor" dedi.

"SPORTİF VE KÜLTÜREL ALANLARA ÇEKMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Kocaeli'nin gençlik ve spor alanındaki yatırımlarla bambaşka bir çehreye kavuştuğunu da belirten Başkan Büyükakın, " Türkiye'de sanayide öncü olan şehrimizi ve tarımda öncü olan güzel Kandıra'mızı sporun da önemli merkezlerinden biri haline getirmekte kararlıyız. Umut ediyorum ki Kandıra'mıza kazandırdığımız tesisimizde gelecekte önemli başarılara imza atacak; ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında şehrimizi gururlandıracak genç sporcularımız yetişecektir. Kocaeli genelinde gençlerimize yönelik yaptığımız projelerle gençlerimizin ilgilerini sportif ve kültürel alanlara çekerek onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı ve sporun insana sağladığı özgüven ile topluma başarılı bireyler kazandırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

MUTLU ŞEHİR KOCAELİ İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ

Göreve başladığında "Mutlu Şehir Kocaeli" hedeflerini vurgulayan Başkan Büyükakın, "Kocaeli'nin dört bir yanında olduğu gibi Kandıra'mızda da halkın yaşamaktan mutluluk duyacağı bir kent hedefimize, hizmete aldığımız yarı olimpik havuzumuzla bir adım daha yaklaştık. Bizlere büyük teveccüh gösteren halkımızın desteğiyle daha birçok projeyi el ele gönül gönüle başarıyla hayata geçirmek için Kandıra ve Kocaeli'de gece gündüz çalışıyoruz. Kandıra halkımıza ve gençlerimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın: Gençlerimiz yüzmenin doyasıya keyfini çıkarsın istiyoruz - Son Dakika


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