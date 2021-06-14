Üye Girişi
Başkan Büyükakın, ''Gönüllülük bu kente renk katacak'' - Son Dakika

Başkan Büyükakın, ''Gönüllülük bu kente renk katacak''

14.06.2021 11:35
Başkan Büyükakın, ''Gönüllülük bu kente renk katacak'', System.String[]

Kocaeli Kent Konseyi yönetimi ile bir araya gelen Başkan Büyükakın, Kocaelilik kültürünü geliştirmekten, engelli projelerine kadar birçok sosyal konunun ele alındığı görüşmede, kültür ve sanat alanında bu kentte her türlü donanımın olduğuna dikkat çekti.

Sivil toplum kuruluşlarının her projede gönüllülük ilkesine dönük adım atmasının ülke ve kent adına çok önemli olduğunu dile getiren Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve yönetiminin yanı sıra

Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği Başkanı (KOÇ-DER) Başkanı Nejdet Gümüş ile beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Kocaelilik kültürünü geliştirmekten, engelli projelerine kadar birçok sosyal konunun ele alındığı görüşmelerde, kültür ve sanat alanında bu kentte her türlü donanımın olduğuna da dikkat çekildi. Başkan Büyükakın görüşmede "Bu kente renk katacak, sosyal projelerin gelişmesine katkı sunacak en önemli unsur gönüllüktür. Sanata dair her güzellik şehrimizde mevcuttur" dedi.

"KENTLİLİK BİLİNCİ, KENT KÜLTÜRÜNÜN BİRLEŞME NOKTASINDADIR"

Kocaeli Kent Konseyi ile görüşmesinde turizm şehri olma noktasında atılacak adımların tüm sektörle birlikte belirlenmesinin önemine dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Etkinlikler ve destinasyonlar sektör açısında çok kıymetlidir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda çok kapsamlı çalışmalarımızı yapıyoruz" ifadelerini sarf etti. Depreme hazırlık için farkındalık çalışmalarına da değinilen görüşmede, her ilçede deprem eğitimleri verilmesi hususunda da farklı adımların atılmasının önemine değinildi. Kocaeli Kent Konseyi olarak kendilerini konuk eden Başkan Büyükakın'a teşekkür eden Korkmaz, "Kentte yaşayanlarla birlikte sosyalleşme, kenteyönelik aidiyet duygusu, kente ait projeleri sahiplenme; kentlerin gelişmesi ve değişmesi için göreve geldiğimiz günden beri çalışıyoruz. Kentlilik bilinci; kentleşme ve kent kültürünün birleşme noktasındadır. Bu noktada elimizden gelenin en iyisini de yapmak için gayret içindeyiz" şeklinde konuştu.

"EMEK, ÇABA VE FEDAKARLIK İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği Başkanı (KOÇ-DER) Başkanı Nejdet Gümüş ile beraberindeki heyetine ziyaretleri için teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, dernek olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gönüllerini açarak otizmli çocuklarla yakından ilgilenen KOÇ-DER'e teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezimiz, pandemi sürecinde hizmet vermeye devam ediyor. Korona virüs tedbirlerine uyarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerin yanı sıra arkadaşlarımız öğrencilerin evlerine ziyarette bulunuluyorlar. Psikolog ve çocuk gelişimci eşliğinde yapılan ziyaretlerde özel gereksinimli bireylerin sorunları dinleniyor, ailelerin talepleri alınıp, çözüme kavuşturuluyor" diye konuştu. Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği gibi bu alanda hizmet veren STK'ların çok önemli bir görevi ifa ettiğini de sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, "Hepinizden Allah razı olsun. Sizlere bir kez daha verdiğiniz emek, çaba ve fedakarlık için çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Büyükakın, ''Gönüllülük bu kente renk katacak''

Tahir Büyükakın, Kent Konseyi, Engelli, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, ''Gönüllülük bu kente renk katacak'' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

6 yıl önce vefat eden efsane boksör Sinan Şamil Sam adına yapılan heykel büyük tepki çekti 13:24 6 yıl önce vefat eden efsane boksör Sinan Şamil Sam adına yapılan heykel büyük tepki çekti Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı 12:47 Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı Taşın üstündeki 12:43 Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti
Deniz Seki'den, barıştığı aşkı İrfan Özçelik ile art arda romantik kareler 12:25 Deniz Seki'den, barıştığı aşkı İrfan Özçelik ile art arda romantik kareler Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz 11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, 11:42 Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu
Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli 11:36 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı 11:11 Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı

Son Dakika Haberleri
13:25 Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım
13:22 Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu
12:45 Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğramıştı! Kadının çenesinde kırıklar oluştu
12:43 Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti
12:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda! Merakla beklenen zirve başlıyor
12:01 Güne düşüşle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz
11:40 Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum
11:35 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli
11:27 EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek
Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım         
13:26
Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu         
13:22
Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğramıştı! Kadının çenesinde kırıklar oluştu Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğramıştı! Kadının çenesinde kırıklar oluştu         
12:45
Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti         
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda! Merakla beklenen zirve başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda! Merakla beklenen zirve başlıyor         
12:02
6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor 6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor         
11:45
Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum         
11:41
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı         
10:38
Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet         
10:37
44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı         
09:58
Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını         
09:53
Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı         
09:48
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Sedat Peker, Sedat Peker, "Gözaltına alındı" iddialarına cevap verdi: Yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduk         
07:31
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı         
19:58
Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş         
16:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 13:29:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyükakın, ''Gönüllülük bu kente renk katacak'' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement