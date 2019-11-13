Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükakın, Güney Kore Başkonsolosunu ağırladı
Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, Güney Kore Başkonsolosunu ağırladı - Son Dakika

Başkan Büyükakın, Güney Kore Başkonsolosunu ağırladı

7 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang'i makamında konuk etti.

Başkan Büyükakın, Güney Kore Başkonsolosunu ağırladı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang'i makamında konuk etti.


Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede Kocaeli'deki Koreli firmalar, Kore Savaşı sırasında şehit düşen Türk askerleri, kardeş şehir uygulamaları ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. 3 Aralık tarihinde Hyundai markasının düzenleyeceği organizasyona davet eden Jang'e teşekkür eden Başkan Büyükakın, Başkonsolos Jang'e Kocaeli hakkında bilgi vermeyi de ihmal etmedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükakın, iki ülkenin bağlarının çok sağlam olduğunu vurgulayarak, "Bu önemli ve güzel ilişkilerin şehirlere olan katkısını da çok önemsiyorum" dedi.


Buluşmada her alanda ortak çalışmalar yapılacağı gibi Marmara havzası açısından da ortak akla uygun yeni yaklaşımların sergilenebileceği dile getirilirken, Güney Koreli firmaların ülke ve kent ekonomilerine yaptığı katkı üzerinde duruldu. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Güney Kore, Kocaeli, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tayvan, Kocaeli'de 100 milyon dolarlık çelik yatırımı yapacak
Lise öğrencisinin su diye satın aldığı pet şişeden kireç çözücü çıktı! Kocaeli psikolojk sorunları olan genç intihar etti Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 00:26:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükakın, Güney Kore Başkonsolosunu ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]