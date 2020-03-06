Başkan Büyükakın, "Hain saldırı cevapsız kalmamıştır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, 'Hain saldırı cevapsız kalmamıştır' - Son Dakika

Başkan Büyükakın, "Hain saldırı cevapsız kalmamıştır"

6 saat önce

Kocaeli Valisi Hüseyin Akbsoy ile birlikte Şehit ailelerini ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Şehit askerlerimizin aileleri bu aziz millete ve bizlere emanettir" dedi.

Başkan Büyükakın,

Kocaeli Valisi Hüseyin Akbsoy ile birlikte Şehit ailelerini ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Şehit askerlerimizin aileleri bu aziz millete ve bizlere emanettir" dedi.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehadet mertebesine ulaşan Şehit Piyade Astsubay Çavuş Muharem Öğütçü ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Nihat Kara'nın Dilovası'nda bulunan yakınlarına başsağlığı ziyaretinde bulundular. Vali Aksoy ve Başkan Büyükakın, "Ölürsem Şehit, Kalırsam Gazi" anlayışıyla Suriye'nin İdlib kentinde görev yaparken rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu yaralanarak Gazi olan Uzman Çavuş Feyyaz Emir'i de ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.


Ziyaretlerde tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Vali Hüseyin Aksoy ve Başkan Tahir Büyükakın, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını belirttiler. Okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duaların ardından şehit ve gazi yakınları kendilerini yalnız bırakmayan Vali Aksoy ve Başkan Büyükakın'a teşekkür etti. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Hüseyin Aksoy, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:14 Kaynak: İHA
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