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Başkan Büyükakın, ''Her anımızda hak ve adalet üzerine düşünerek hareket ediyoruz'' - Son Dakika

Başkan Büyükakın, ''Her anımızda hak ve adalet üzerine düşünerek hareket ediyoruz''

23.11.2021 11:02
Başkan Büyükakın, ''Her anımızda hak ve adalet üzerine düşünerek hareket ediyoruz''

"Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" toplantısında konuşan Başkan Büyükakın, kamunun daha etkin şekilde işlemesi konusunda görüşlerini aktardı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör ve üyelerini makamında ağırlayan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Belçika İstanbul Başkonsolosu Serge Dichshen ile de bir araya geldi. Etik Kuruluna nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, çalışmalarında başarılar diledi. Başkonsolos Dichshen ile görüşmesinde ulusal ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra üretim, bilişim, sanayi gibi konularda görüş alışverişi yapıldı. Kocaeli'nin sanayinin ve üretiminin başkenti olduğunu konuk Başkonsolosa ifade eden Başkan Büyükakın, daha sonra Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" eğitim toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi.

"AKADEMİSYENLERİ DE POLİTİKACILARI DA MEŞGUL EDİYOR"

"Etik kuralları, kamu yönetiminin daha etkin, etkili ve verimli işlemesi için son derece kıymetli ve kaçınılmazdır" vurgusunu yaptığı konuşmada, "Her işimizde, her anımızda hak ve adalet üzerine düşünerek hareket ediyoruz" diyen Başkan Büyükakın, "Kamunun işleyişinin daha etkin hale getirilmesi, etkili yönetim ilkelerinin ve yönetişimin hâkim kılınması ile ilgili çabalar dünyada uzunca bir süredir akademisyenleri de politikacıları da meşgul ediyor. Yaklaşık 70'lerden itibaren ciddi bir tartışma başlamıştı. Giderek artan bu tartışmaların neticesinde bir yanda piyasanın başarısızlığı ve bu piyasa başarısızlığını çözmek için uygulanması gereken yöntemler tartışılırken diğer yandan da kamu başarısızlığı ve kamunun başarılı olması için nasıl yönetilmesi gerektiği tartışılıyor. Dışsallık meselesinin nasıl çözüleceği, seçilene kadar bazı vaatlerde bulunup seçildikten o vaatleri tutmayanların nasıl yönetileceği ve nasıl denetleneceği, kamu kaynaklarını kullanırken belli kodlara uyup uymayacağı tartışması, kısaca kamunun daha etkin ve verimli bir şekilde işlemesi uzunca bir süredir tartışıla geliyor" şeklinde konuştu.

"İSTEDİĞİNİZ KADAR SİSTEMİK DİZAYN ÇALIŞMALARI YAPIN"

Konuşmasına, "Dünyada çeşitli örnekleri var" diyerek devam eden Başkan Büyükakın, "İngiltere'de, Kanada'da, Yeni Zelenda'da, İskandinav ülkelerinde çok ciddi manada uygulanan örnekler var. Bunun neticesinde bazı performans artışları da var. Stratejik bütçelerin yapılması ve stratejik planların hazırlanması, performans programları bu bağlamda ele alınan önemli konulardan birisidir. Diğeri de belli kodların getirilmesi, denetleyici kurumların özerk kurumların ve özerk yapıların bu kodları denetlemesidir. Veri yayınlamada standartların getirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirliğe ilişkin düzenlenmesi de bu kapsamda sayılabilecek hususlardan bazılarıdır. Ancak Etik Kurul bunların bütün bunların ötesinde istediğiniz kadar sistemik dizayn çalışmaları yapın, bunun dışında insanların bağlı kalacağı ve uygulayacağı, uyacağı bir takım etik ilkelerin düzenlenmesinin de zorunlu olduğu gerçeğinden hareketle ortaya çıkan bir yapı. Bu manada istediğiniz kadar güzel sistemler kurun, istediğiniz kadar denetleyin, dünyadaki çeşitli örneklerde de son zamanlarda gördüğümüz üzere bazen eğer insanlar o kurallarda belirtilen ilkelere uymuyorlarsa, hele hele o ilkelerin etrafından dönmek istiyorlarsa o zaman dünyada başka skandalların da yaşandığı ve sıkıntıların ortaya çıktığı görüldü" ifadelerini sarf etti.

"KAMUNUN ETKİN, ETKİLİ VE VERİMLİ İŞLEMESİ SON DERECE KIYMETLİDİR ''

"Enron skandalı başta olmak üzere Amerika'da benzer örnekleri gördük" hatırlatmasını yapan Başkan Büyükakın, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Dolaysıyla yapılması gereken en önemli konulardan bir tanesi de insanların etik ilkelerini uygun davranışlarını yine kurallara bağlamak etikle ilgili çalışmalara ağırlık vermektir. Bu manada yapılan bu çalışmanın kamunun etkin, etkili ve verimli işlemesi açısından son derece kıymetlidir. Kurumsal çalışmaların daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi vazgeçilmezdir. Diğer tüm çalışmaların gerekli olduğunu ancak etik konusunda yapılacak olanlarında yapılmadığı takdirde diğer gerekli çalışmalar boşlukta kalacaktır."

Başkan Büyükakın, ''Her anımızda hak ve adalet üzerine düşünerek hareket ediyoruz''

Zerrin Güngör, Etik Kurulu, Adalet, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, ''Her anımızda hak ve adalet üzerine düşünerek hareket ediyoruz'' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Büyükakın, ''Her anımızda hak ve adalet üzerine düşünerek hareket ediyoruz'' - Son Dakika
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