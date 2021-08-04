Başkan Büyükakın, ''Hiç merak etmeyin, yanınızdayız'' - Son Dakika

Kandıra Bağırganlı Limanı'nda meydana gelen yangının ilk anından itibaren barınakları kullanılamaz hale gelen balıkçıların yanında olan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Hiç merak etmeyin, Büyükşehir Belediyesi olarak yanınızdayız. Yangının olduğu andan itibaren gelişmeleri takip ediyordum. Arkadaşlara gerekli çalışmalar yapılması noktasında talimatlarımız olmuştu. Bugün de yanan yeri gördük. Yapacağımız yeni buzhane yaklaşık 2 bin kasa balık kapasiteli olacak" açıklamasını yaptı.

"YENİ SEZONA YANAN TESİSİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve teşkilat üyelerinin hazır bulunduğu incelemede, Kandıra Bağırganlı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi'ni ziyaret eden Başkan Büyükakın, burada Kooperatif Başkanı Mustafa Altıntaş'dan bilgi aldı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükakın, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Elektrik kontağından çıkan yangın sonucu mevcut buzhane binası ve makinelerinin yanmasından dolayı çok üzgünüz. Ancak bizler bunun için varız. Milletimiz ve vatandaşımız için varız. Yangının olduğu ilk andan itibaren konuyu hassasiyetle takip ettik. Şimdi yaraları saracağımızı ifade etmeye geldik. Merak etmeyin yeni sezona inşallah burada yanan tesisi ayağa kaldıracağız" diye konuştu.

"2 BUZ ODASI, 4 ADET SOĞUK ODADAN OLUŞACAK"

"Yeni yapılacak olan 180 metrekare olacak" diyerek açıklamalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Tuzlu su ve tatlı su balıkları için ayrı olmak üzere 2 buz odası, 4 adet soğuk odadan oluşacak. Buzhaneyi yaklaşık 2000 kasa balık alabilecek kapasitede yapacağız. Bunu yaparken de söz konusu buzhanenin balık sezonuna yetiştirilmesi için de arkadaşlarımız gereken çalışmayı yapacak" ifadelerini sarf etti.

BALIKÇI ESNAFI, "BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK MÜJDE"

Kandıra Bağırganlı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri, Başkan Büyükakın'ın bu açıklamaları sonrası çok mutlu olurken, kendilerine verilen desteği hiç unutmayacaklarını dile getirdiler. "Bizim için çok büyük müjde" diyen balıkçı esnafına, "Sizler bizim esnafımız, kardeşimizsiniz. Sizin derdinizi çözmek, size hizmet etmek, hizmetkarınız olmak bizim görevimiz. İnşallah bereketli bir balık dönemi de sizlerle olur. Büyükşehir herkesin ve her kesimin yanındadır. Bu böyleydi, bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Çünkü biz herkesin başkanı ve hizmetkarıyız" diyerek duygularını ifade etti. Birliktelik çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.