Başkan Büyükakın, Hünkar Çayırı için müjdeyi verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, Hünkar Çayırı için müjdeyi verdi - Son Dakika

Başkan Büyükakın, Hünkar Çayırı için müjdeyi verdi

6 saat önce

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağı olan Gebze'deki Hünkar Çayırı'nda incelemede bulundu.

Başkan Büyükakın, Hünkar Çayırı için müjdeyi verdi, System.String[]

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağı olan Gebze'deki Hünkar Çayırı'nda incelemede bulundu.


AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Yapı Kontrol Daire Başkanı Serkan Ihlamur ve teknik personellerde incelemede hazır bulundu. Hayata geçirilecek projenin detayları hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, AK Parti Gebze İlçesi 100. Genişletilmiş Danışma Meclisi'nde Hünkar Çayırı için müjde verdi. Başkan Büyükakın, "Bu alanda İstanbul'daki Panorama 1453'e benzer bir yapıyı kentimize kazandıracağız. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın Otağı'nı canlandıran bir kısımda orada olacak" dedi.


"Hünkar çayırı için çok güzel bir proje hazırlanıyor"


Panorama 1453'e benzer bir yapının bu alana kazandırılmasının yanında geri kalan kısımda rekreasyon alanı olarak tasarlanacağını da dile getiren Başkan Büyükakın, "200 dönümün tamamı şu anda Gebze Belediyesi'nin elindedir. Gebze Belediyesi arazinin devrini de aldı. Hemen aşağısında Marmaray İstasyonu da var. Orası muhteşem bir cazibe noktası olacak. Şu anda İstanbul'daki minyatürü yapan projecilerle çalışıyoruz. Hünkar Çayırı için çok güzel bir proje hazırlanıyor. Projemiz tamamlanır tamamlanmaz da hızlı bir şekilde sahaya gireceğiz. Bu alan başta bölgemiz ve kentimizin yanı sıra Türkiye için de cazibe alanı olacak" diye konuştu,


"Kocaeli'ne çok büyük değer katacak"


Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağı olan Hünkar Çayırı'nı karış karış gezen ve her detay üzerinde değerlendirmelerde bulunan Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, incelemede ki heyetle birlikte projenin kente katacağı büyük bir değer üzerine de görüş alışverişi yaptı. Projenin her safhasıyla da yakından ilgileneceğini belirten Başkan Büyükakın, çalışmanın Kocaeli'ne çok büyük değer katacağını da belirtti. - KOCAELİ

Fatih Sultan Mehmet, Kocaeli, Gebze, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:24 Kaynak: İHA
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