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Başkan Büyükakın, Hyundai ile Ustam Projesini Konuştu - Son Dakika

Başkan Büyükakın, Hyundai ile Ustam Projesini Konuştu

04.06.2021 14:23
Başkan Büyükakın, Hyundai ile Ustam Projesini Konuştu, System.String[]

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 14. Olarak yer alan Hyundai Assan CEO'su Sangsu Kim ve beraberinde ki heyeti makamında konuk eden Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 14. Olarak yer alan Hyundai Assan CEO'su Sangsu Kim ve beraberinde ki heyeti makamında konuk eden Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Nitelikli insan kaynağının üretim merkezleri için önemini çok iyi biliyoruz. Bunun için Ustam projesini hayata geçirdik. Binlerce gencimizi iş sahibi yapacak ve aynı zamanda sanayimizin de ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına katkı sunacak Ustam Kocaeli projemizde eğitimler başlıyor" açıklamasını yaptı. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Hyundai ve diğer tüm firmaları tebrik eden Başkan Büyükakın, "Yatırımın, üretimin ve istihdamın her zaman yanındayız" dedi.

"GENÇLERİMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hyundai Assan CEO'su Sangsu Kim ise, "Bizleri kabul ettiğiniz ve sektörümüze dönük ilginizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum" diyerek misafirperverliği için Başkan Büyükakın'a teşekkür etti. Günün anısına Kocaeli'nde üretilen bir otomobilin maketini hediye eden Kim, kapasite ve üretim durumları hakkında da Başkan Büyükakın'a bilgi verdi. "Ülkemizin katma değerli ürünlerin üretmede ki becerisine destek için okullarımızda kodlama ve robotik sınıflarımızı kuruyoruz" diyerek konuklarıyla yeni nesil üretim modelleri üzerine değerlendirmeler de yapan Başkan Büyükakın, "Geleceği şimdiden kazanmak için donanımlı nesiller yetiştirmede Büyükşehir Belediyesi olarak büyük adımlar atıyoruz. Bu noktada asla durmayacağız ve çocuklarımızla birlikte gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"BİZİM EN ÖNEMLİ YOL ARKADAŞLARIMIZDIR"

Üç kıtanın kalbi konumundaki Türkiye'nin üretim başkenti Kocaeli'nin küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline gelmesinde emek ortaya konan herkese teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, konuklarıyla olan sohbetinde, USTAM projesine dönük olarak Hyundai firmasıyla ortak hareket edebileceklerini de söyledi. Başkan Büyükakın, "Endüstri bazlı katma değeri yüksek ürünler üretmenin dünyada ne kadar değerli olduğunu çok iyi biliyoruz. Ülkemizde bu anlamda çok önemli atılımları gerçekleştiriyor. Yerel yönetimler olarak bu noktada bizlerde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. İş dünyası bu anlamda bizim en önemli yol arkadaşlarımızdır. Türkiye ve Kocaeli için iş insanlarımızla, üniversitelerimizle, odalarımızla ve bu alanda ki tüm STK'larımızla birlikte çalışmaya da devam edeceğiz" vurgusu yaptı. Birliktelik USTAM projenin detaylarının konuşulmasıyla tamamlandı.

USTAM KOCAELİ NEDİR?

USTAM Kocaeli, istihdam odaklı Sektörel Eğitim Projesidir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Üniversiteler, Sanayi Odası, Ticaret Odaları, İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, OSB'ler, MARKA gibi eğitim, istihdam ve kalkınmada tüm etkin kurum - kuruluşlar ile Türkiye'ye model olacak bir iş birliğiyle gençlerimiz için bir araya geldik. USTAM Kocaeli Projesi ile Kocaeli'de yaşayan, örgün eğitim çağı dışına çıkmış, herhangi bir mesleği olmayan ya da aldığı eğitimle iş bulamayan bireylere, sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki ve teknik eğitim verilerek, nitelikli personel ile sektör buluşması sağlanıp, istihdama katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Başkan Büyükakın, Hyundai ile Ustam Projesini Konuştu

Kocaeli, Hyundai, Türkiye, Ustam, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Büyükakın, Hyundai ile Ustam Projesini Konuştu - Son Dakika


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