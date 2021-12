Başkan Büyükakın'ı kupalarıyla ziyaret ettiler - Son Dakika

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Hereke Nuh Çimento Kürek Kulübü yöneticilerini, antrenörlerini ve başarılarıyla her geçen gün kendilerinden daha fazla söz ettiren sporcuları makamında konuk etti. Kupalarıyla gelen gençlerin başarılarıyla mutlu olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, "Şehrimizde su sporlarının her geçen gün gelişmesi ve yeni başarıların ortaya çıkması bizleri son derece mutlu ediyor. Bu buluşmalar bize enerji verirken, spor hizmetleri başta olmak üzere gençlik alanında daha neler yapabiliriz bunun yol haritasını da çıkartıyor. Tabi biz gençlerimize güveniyoruz. Tesisleşme başta olmak üzere bu alanların daha verimli kullanılması ve sporun tabana yayılması için yoğun bir çalışmamız var" dedi.

"GENÇLERİMİZİN BAŞARILARIYLA HEYECANLANIYORUZ"

Çocukların ve gençlerin geleceğin güçlü Türkiye'sine her bakımdan hazır olmasının önemine değinildiği birliktelikte kulüp başkanı Necmi Can'dan çalışmalar ve elde edilen başarılar hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, "Gençlerimizin başarılarıyla heyecanlanıyoruz" ifadesini kullandı. "Sapanca Gölü parkurunda düzenlenen Türkiye Gençler Kürek Şampiyonası'nda Küçük Erkekler kategorisinde, Olimpik branşlarda yapılan yarışmalarda ise Fenerbahçe, Galatasaray, Şişecam ve ODTÜ gibi büyük kulüplerin arasında takım halinde Türkiye şampiyonu olduk" bilgisini veren kulüp başkanı Can, "Ayrıca kızlar ve yıldız erkeklerde de takım halinde Türkiye üçüncülüğünü elde ettik" şeklinde konuştu.

"TAHİR BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Bu yıl içerisinde Makedonya'da yapılan Balkan Kürek Şampiyonasında kulüplerinden Eren Kırcı ve Mehmet Emin Sarıoğlu milli takıma seçilerek bizleri gururlandırdı" diyen Can, "Seçilmelerinin yanı sıra şampiyon olmaları da bizi ayrıca mutlu etmiştir. Elbette bu başarıda emeği geçen sporcularımızı, teknik kadromuzu ve yönetim kurulumuza teşekkür etmek istiyorum. Tabi bunun yanında her daim bizim yanımızda olan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Tahir Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"MİLLETİMİZİN AYDINLIK YARINLARININ TEMİNATIDIR"

Hayalleri ve hedefleri olan her gence ulaşmak için gençlik ve spor hizmetleri noktasında verilebilecek her türlü desteği kent geneline yaydıklarını belirten Başkan Büyükakın, "Biz gençlerimizi çok seviyoruz. Her buluşmamızda onların fikirlerini ve geleceğe dönük hayallerine dokunmak için ekibimizle çalışıyoruz. Bakın buradaki çok değerli gençlerimiz, geleceğimizdir. Yakaladıkları sportif başarının daha da yukarılara taşınması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Ufku açık ve hayallerinin peşinden tüm gençlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. İnanıyorum bu günkü gençlerimiz gerek ulusal gerekse uluslararası spor müsabakalarında daha fazla başarı yakalayacak. Şu gerçeği de bir kez daha dile getirmek isterim ki gençlik, geleceğin tohumudur. Onların gelecek yıllarda ülkemizi çok daha yukarılara taşıyacak enerjiye sahip olduğunu görüyor ve biliyoruz. Kocaeli gençliği, milletimizin aydınlık yarınlarının teminatıdır" diyerek sözlerini tamamladı.