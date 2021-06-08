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Başkan Büyükakın, ''İki katına çıkartıyoruz'' - Son Dakika

Başkan Büyükakın, ''İki katına çıkartıyoruz''

08.06.2021 17:03
Başkan Büyükakın, ''İki katına çıkartıyoruz'', System.String[]

Çayırova bölgesinde yeni yapılacak Meyve Sebze Hal Tesislerinin, modern ve son teknolojiye donatılmış bir tesis olacağını belirten Başkan Büyükakın, "İlk ayırdığımız mevcut yeri iki katına çıkartıyoruz" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, fiziki anlamda yetersiz kalan mevcut Gebze Meyve Sebze Hal Tesislerine daha geniş, konforlu, şehir içi trafik yükünü azaltacak şekilde yeni yer kazandıracak. Gebze bölgesine kazandırılacak yeni hal binası için Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gebze Hal Esnaf Derneği Başkanı Zafer Koçak, Gebze Pazarcılar Odası Başkanı Ziyaettin Erattır ve Gebze Hal Esnaf Derneği Başkanı Yardımcısı Faris Toktaş, Başkan Büyükakın'a bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Yeni yapılacak Meyve Sebze Hal Tesislerinin modern ve son teknolojiye donatılmış bir tesis olacağını görüşmede belirten Başkan Büyükakın, "İlk ayırdığımız mevcut yeri iki katına çıkartıyoruz. Bu sayede çok daha iyi bir tesisi bölgemize, şehrimize ve esnaflarımıza kazandıracağız" dedi.

"TEM OTOYOLUNU KULLANMASINI DA SAĞLAYACAK"

Çayırova otoban girişine yakın, şehir içi trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak yeni hal binasının, Meyve Sebze Hal Tesislerine gelen, yaş meyve ve sebze kamyonlarını önemli ölçüde TEM otoyolunu kullanmasını da sağlayacak. Bu sayede şehir içi trafik yükünün olumsuz etkilerinin azaltılmış olacağına dikkat çeken Başkan Büyükakın "Hal esnafımız için çok önemli bir aşamayı geride bıraktık. Yer ve büyüklük konusunda beklenen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde planlandık" şeklinde konuştu.

"MODERN BİR TESİSTEN İSTİFADE EDECEKLER"

Yapılması planlanan Meyve Sebze Hal Tesislerinin mevcut alanın iki katından daha fazla bir alana inşa edilecek olmasının altı çizildiği görüşmede, "Yeni yapılacak Meyve Sebze Hal Tesislerinde hizmet sunan hal esnafımız daha geniş bir alanda faaliyetini sürdürecek olup hizmet kalitesi artacaktır" diyerek teşekkürlerini ileten Başkan Büyükakın'ı ziyaret eden Hal esnafı temsilcileri, "Meyve Sebze Hal Tesislerinden alış veriş yapan pazarcı esnafımız ve buradan istifade eden diğer hizmet alıcıları da daha ferah ve modern bir tesisten istifade etme imkanına kavuşacaklardır" vurgusu yaparak bu konudaki hizmetleri nedeniyle Başkan Büyükakın'a özellikle teşekkür etti. Birliktelik çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Başkan Büyükakın, ''İki katına çıkartıyoruz''

TEM Otoyolu, Çayırova, Kocaeli, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, ''İki katına çıkartıyoruz'' - Son Dakika


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