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Başkan Büyükakın: İki yakanın yanı sıra gönülleri de birleştirdik - Son Dakika

Başkan Büyükakın: İki yakanın yanı sıra gönülleri de birleştirdik

03.11.2021 10:03
Başkan Büyükakın: İki yakanın yanı sıra gönülleri de birleştirdik

İSU'nun yapımını üstlendiği Kartepe Eşme Maden Deresi Köprüsü tamamlandı ve halkın hizmetine sunuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe ilçesi Eşme Mahallesindeki Maden Deresi üzerinde iki yakayı birleştirmek ve yaya ulaşımını sağlamak için çelik köprü inşa ederek vatandaşların kullanımına sundu. Köprüyle birlikte vatandaşların Sapanca Gölünün Eşme sahil şeridini rahatlıkla kullanma imkânı bulduğunu ifade eden Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "İki yakanın yanı sıra gönülleri de birleştirdik" dedi.

DERELERİN DÜZENLİ AKIŞI SAĞLANDI

Sapanca Gölü kıyısında kurulan ve ayvası ile ünlü olan Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak son dönemlerde yoğun olarak sağanak yağışlarla etkilenmektedir. Vatandaşlar için sağlıklı altyapılar inşa eden Büyükşehir'e bağlı İSU Genel Müdürlüğü, yüzey sularının aktığı Eşme Mahallesinin D-100 Karayolu altı ve üstünden geçen Maden, Yukarı ve Topağaç derelerinin düzenli akışını sağlamak için ıslah çalışmaları gerçekleştirdi. Islah çalışmaları ile birlikte derelerin düzenli akışları sağlanarak, bölgede yaşayan vatandaşlar için tehdit oluşturmayacak hale getirildi.

ÇELİK KÖPRÜ HİZMETE AÇILDI

Maden Deresinin Sapanca Gölüne akan kısmında yağışlarda yaya ulaşımının sağlanamaması üzerine İSU, derenin Eşme Mustafa Karacaoğlu ile Limandere sokakları arasında bağlantıyı sağlamak için köprü inşa etti. Geçtiğimiz aylarda başlanılan köprü yapım çalışmalarında fore kazıklar kullanıldı. Sahili birbirine bağlayan köprünün çelik yapısı da üzerine konuldu. 24 metre açıklığındaki çelik köprü, korkulukları ile birlikte tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Sapanca Gölü sahilindeki iki yakayı birleştiren Maden Deresi Köprüsü, engelli vatandaşların da araçlarıyla rahat kullanabilmesi için tasarlandı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN: İKİ YAKA İLE BİRLİKTE GÖNÜLLERİ BİRLEŞTİRDİK

"Mutlu Şehir Kocaeli" çerçevesinde hizmetler yürüttüklerini belirten Başkan Büyükakın, hizmete aldıkları köprüyle birlikte yağışların ayırdığı iki yakayı birleştirdiklerini söyledi. Köprünün Eşme halkına hayırlı olması dileklerinde bulunan Başkan Büyükakın, "Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek için gece gündüz demeden çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Eşme mahallemizde geçtiğimiz yıllarda başlamak üzere dere ıslahları, altyapı hatları, su depoları, içme suyu ve atık su terfi merkezleri inşa ettik ve etmeye devam ediyoruz. Maden deresinin Sapanca gölüne aktığı bölgede vatandaşlarımız ulaşım sıkıntısı yaşıyordu. Burada çelik köprü inşa ederek hizmete aldık. İki yakayı buluşturmanın yanı sıra gönülleri de buluşturacak olan köprünün, turizm bölgesi de olan Eşmemize ve insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Büyükakın: İki yakanın yanı sıra gönülleri de birleştirdik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Gölü, Kocaeli, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın: İki yakanın yanı sıra gönülleri de birleştirdik - Son Dakika


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