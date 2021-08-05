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Başkan Büyükakın, ''İlimtepe yolunun ikinci etabı için hazırlıklara başlıyoruz'' - Son Dakika

Başkan Büyükakın, ''İlimtepe yolunun ikinci etabı için hazırlıklara başlıyoruz''

05.08.2021 10:20
Başkan Büyükakın, ''İlimtepe yolunun ikinci etabı için hazırlıklara başlıyoruz'', System.String[]

Başkan Büyükakın, Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi'nden başlayarak İlimtepe Mahallesi'ne giden 5,2 kilometrelik yolun 1. etap çalışmalarını yerinde denetledi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi'nden başlayarak İlimtepe Mahallesi'ne giden 5,2 kilometrelik yolun 1. etap çalışmalarını yerinde denetledi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan'ın da yer aldığı incelemede Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve teknik ekipten bilgi alan Başkan Büyükakın, "Körfez ilçemizin uzun bir süredir beklediği bir yatırımdı. Yıl sonuna kadar buradaki ilk etabın çalışmasını bitirmeyi planlıyoruz. Bu arada ikinci etabın ihale işlemlerine de başlıyoruz. İlk bölüm biter bitmez ikinci etabın yapımına başlanacak" dedi.

"İKİNCİ ETABIN YAPIMINA BAŞLANACAK"

" Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yatırım yapabilme kabiliyetiyle kurumsal yapısı çok güçlü bir kurumdur"diyerek kent genelindeki hizmetlere devam ettiklerini ifade eden Başkan Büyükakın, "Şu an üstünde bulunduğumuz birinci etap, Döküm Kavşağı'ndan başlıyor. İlimtepe'ye alternatif bir yol olarak planlıyoruz. Yıl sonuna kadar buradaki ilk etabın çalışmasını bitirmeyi planlıyoruz. Bu arada ikinci etabın ihale işlemlerine de başlıyoruz. Burası biter bitmez ikinci etabın yapımına başlanacak. Ve bu dönemin sonunda hem burası hem ikinci etap tamamlanmış olacak" diye konuştu.

"2022'NİN SONUNA KADAR TAMAMLANMIŞ OLUR"

" TEM Otoyolu'nun üstünden bir geçiş yapacağız ve döküm kavşağına bağlayacağız" diyerek açıklamalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Böylelikle bu bölgeye ulaşım açısından önemli bir aks kazanmış olacağız. İkinci etap tamamlandığında da İlimtepe'ye erişim açısından bir başka aksımız daha olacak. Bu proje Körfez ilçemizin ulaşım açısından beklediği en önemli projeydi. İlk etabı yıl sonuna kadar, geri kalanı 2022'nin sonuna kadar tamamlanmış olur" şeklinde konuştu.

"BİZ DERTLİYİZ, HİZMET ETME DERDİNDEYİZ"

"Körfez ilçesi başta olmak üzere İlimtepe'de yaşayan kardeşlerimizin bize olan güvenini boşa çıkarmıyoruz" diyerek açıklamalarına devam eden Başkan Büyükakın, "Bu bölgemizin istediği, arzu ettiği bir ulaşım projesiydi. Çok şükür bunu gerçekleştirdik. Tabi her zaman söylediğimiz bir şey var. Biz dertliyiz, hizmet etme derdindeyiz. Kentimizin gelişmesi vatandaşımızın beklentilerine cevap verme çabasındayız. Çok şükür bunu gerçekleştirirken vatandaşlarımızın da takdirini ve duasını alıyoruz." ifadelerini sarf etti.

DÖRT ŞERİTLİ YOL

D-100 Yeni Yalı Mahallesi'nden başlayan yol, Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallelerinden geçecek. D-100 Karayolu ile İlimtepe Konutları arasında kuzey-güney yönlü bağlantı sağlayacak dört şeritli yolun sonraki etaplarının da tamamlanmasıyla Kuzey Marmara Otoyolunun Sevindikli çıkışının D-100 Karayolu ile olan bağlantılarının sağlanması amaçlanıyor.

Hisarcık, Marmara, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, ''İlimtepe yolunun ikinci etabı için hazırlıklara başlıyoruz'' - Son Dakika


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