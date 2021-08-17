Başkan Büyükakın: "İlk günkü aşkla çalışıyoruz" - Son Dakika

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit'in Biberoğlu, Dağköy, Kısalar ve Çayırköy Mahallelerini ziyaret etti. Meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi'nin teknik ekiplerinin de eşlik ettiği ziyarette Başkan Büyükakın, ulaşımdan altyapıya, üstyapıdan sosyal destek projelerine kadar birçok konu hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Köy muhtarlarının da hazır bulunduğu ziyaretlerde yapılan hizmetlerin yanı sıra başlanacak projeler hakkında da bilgi aktarılıyor. İzmit Biberoğlu Köyü'ndeki konuşmasında, köylerde yaşayan 100 bin vatandaşımızın ulaşım sorununu çözmek için 56 hatta, 88 araç ile sefer yapacaklarını dile getiren Başkan Büyükakın, "Bu hizmet kırsal bölgelerimiz açısından son derece önemli ve kritik bir hizmettir. Vatandaşlarımızın bu hizmetten mutlu olacağına yürekten inanıyoruz." dedi.

"BİZLER SİZLER İÇİN VARIZ"

Gittiği her köyde sevgiyle ve ilgiyle karşılanan Başkan Büyükakın, Biberoğlu Köyü'nde evinin bahçesinde oturan Naciye teyzeye de selam verdi. Naciye teyzeye "Rabbim sana sağlıklı sıhhatli ömür versin" diyerek dua eden ve samimi duygularını ifade eden Başkan Büyükakın, muhtarlık çıkışı da bir vatandaşın, "Başkanım buraya bir bayrak asarsan karşıdan bakınca gururlanırız, o zaman biz de ne dert kalır ne de hastalık" ifadelerini sarf etmesi üzerine Başkan Büyükakın da, "Biz de en yakın zamanda sizin bu talebinizi yerine getireceğiz. Bizler sizler için varız." diyerek cevap verdi.

"KAPI KAPI DOLAŞIP ÇALIŞMALARIMIZI ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İzmit Dağköy Mahallesi'nde de muhabbetle karşılanan Başkan Büyükakın, vatandaşlarla köyün ihtiyaçlarını konuştu. "Dağköy sakinlerinin talebi olan stabilize yolu yapacaklarını ifade eden Başkan Büyükakın, Biberoğlu-Dağköy bağlantısı için de çalışması yapacaklarını kaydetti. Daha sonra Kısalar'da hanesine konuk olduğu muhtarın kuzinede demlediği çaydan içip, mısırından tattı. Burada aynı zamanda evlenecek olan Beytullah ile tanışan Başkan Büyükakın, evlenecek çifte mutluluklar dileyerek bu güzel günün anısına hatıra fotoğrafı da çekildi. Son olarak İzmit Çayırköy'e konuk olan Başkan Büyükakın, "Kapı kapı dolaşıp çalışmalarımızı anlatmaya, fikir ve düşünceleri alıp işimizi istişare ile yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızla gönülden gönüle olan muhabbetimize aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.

"GÖREVİMİZE DÖRT ELLE SARILMAYA DEVAM EDİYORUZ"

İzmit'in Biberoğlu, Dağköy, Kısalar ve Çayırköy köylerine yaptığı ziyaretler sonrası bir değerlendirme yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "İlk günkü aşkla çalışmaya, çok çalışmaya, daima yeni kalmaya, milletimize hizmet etme yolunda görevimize dört elle sarılmaya devam ediyoruz. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Milletimiz için üretmeye devam edeceğiz. Hemşerilerimizin gönlündeki yerden asla çıkmadan, samimiyetle şehrimize ve insanımıza hizmet edeceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı.