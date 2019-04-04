Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükakın İlk Sözünü Tuttu

Başkan Büyükakın İlk Sözünü Tuttu

7 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, mazbatasını alır almaz, 31 Mart yerel seçimlerinden önce verdiği ilk sözünü tuttu.

Başkan Büyükakın İlk Sözünü Tuttu, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, mazbatasını alır almaz, 31 Mart yerel seçimlerinden önce verdiği ilk sözünü tuttu.

Kendi sosyal medyasından 0532 355 33 05 telefon numarasını paylaşan Başkan Büyükakın'a, vatandaşlar istediği an ulaşabilecek. Vatandaşlar sistem içinde çözülemeyen sorunlarını Başkan Büyükakın'a iletebilecek. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:10 Kaynak: İHA

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Güncel
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