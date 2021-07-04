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Başkan Büyükakın, "İmes Osb'de Trafik Yoğunluğunu Azaltacağız" - Son Dakika

Başkan Büyükakın, "İmes Osb'de Trafik Yoğunluğunu Azaltacağız"

04.07.2021 23:07
Başkan Büyükakın,

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, makine, makine yan sanayi, demir-çelik, otomotiv yan sanayi, plastik enjeksiyon, ısıl işlem, cam sanayi gibi alanlarda faaliyet gösteren 32'si yabancı sermayeli olmak üzere 308 firmanın yer aldığı...

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, makine, makine yan sanayi, demir-çelik, otomotiv yan sanayi, plastik enjeksiyon, ısıl işlem, cam sanayi gibi alanlarda faaliyet gösteren 32'si yabancı sermayeli olmak üzere 308 firmanın yer aldığı Dilovası İMES OSB yönetimiyle bir araya geldi. Enerji, arıtma, yol, peyzaj ve güvenlik altyapısı ile ülkemize örnek teşkil eden İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan'ın konuğu olan Başkan Büyükakın, OSB'nin bağlantı yolları ile bölgede yapılması planlanan projeler hakkında OSB Yönetimi ve üye işyeri temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu.

"TRANSİT GEÇİŞ SAĞLANMASINI AMAÇLIYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç'ün de yer aldığı birliktelikte, OSB kavşağında yapılacak düzenlemeyi yerinde inceleyen Başkan Büyükakın, "Ulaşımın zirve yaptığı saatlerde tırların ve diğer araçların oluşturduğu araç baskısını en aza indirmek istiyoruz" dedi. Dilovası OSB bağlantısı Projesi ile zirve saatlerde yaklaşık 5000 aracın yolculuk yaptığı kavşakta ve OSB giriş çıkışlarında yaşanan trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla dönel kavşaktaki yoğunlaşmayı azaltacak çalışma için bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Bu hedef doğrultusunda kavşağa erken U dönüşler ve dönüş şeritleri projelendirdik. Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) bağlantı kolu ile Demirciler arası bağlantısı yer altına alarak transit geçiş sağlanmasını da amaçlıyoruz" ifadelerini sarf etti.

"TRAFİĞİN DÖNEL KAVŞAĞA BASKI YAPMASINI ENGELLEYECEĞİZ"

"Yapılması planlanan transit geçişle kavşağa giren araç sayısı azaltarak, iyileştirmeyi hedefliyoruz" diyerek inceleme sonrası dönel kavşağa eklenen şeritle kavşağın genel kapasitesi de artırılmasını sağlayacağız diyen Başkan Büyükakın, "Ayrıca yapımı devam eden Tır Parkı'ndan KMO bağlantı koluna direkt yapılan bağlantı ile tır parkının ürettiği trafiğin dönel kavşağa baskı yapmasını da engelleyeceğiz" açıklamasını yaptı. Sanayicinin her daim yanlarında olduklarını da belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, "Katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği bir Türkiye'nin varlığı geleceğe çok daha güçlü bakmamıza neden oluyor. Bir taraftan istihdam bir taraftan üretim diğer bir taraftan yüksek teknoloji ürünlerinin üretilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak sanayicimizin ve girişimcimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"MİLLİ TEKNOLOJİ GÜÇLÜ SANAYİ ANLAYIŞI İLE HAREKET EDİYORUZ"

Ülke genelinde OSB'lerin kurulmaları teşvik edilmeye devam edildiğini, çalışan OSB sayısının 326 olduğunu da dile getiren Başkan Büyükakın, "Kocaeli'nde Organize Sanayi Bölgelerimizle yakından ilgilenmeye devam ediyoruz. İmalat sanayisi öncülüğünde güçlü bir büyümenin sürdüğünü görüyoruz. Bu noktada da nitelikli insan kaynağı açısından da adımlarımızı atıyoruz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Kocaeli'ne her fırsatta geldiğini, üretim başta olmak üzere yenilikçi bir anlayışla teknolojik gelişmelere dair adımlar atıldığını da dile getiren Başkan Büyükakın, "Bizler, Milli Teknoloji Güçlü Sanayi anlayışıyla hareket ediyoruz. Yerel yönetimler olarak kentimizde ki üretimle ve istihdamla da yakından ilgileniyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

Başkan Büyükakın, İmes Osb'de Trafik Yoğunluğunu Azaltacağız

Tahir Büyükakın, Marmara, Kocaeli, OSB, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Büyükakın, 'İmes Osb'de Trafik Yoğunluğunu Azaltacağız' - Son Dakika


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