Başkan Büyükakın'ın gönderdiği kitaplar küçük Barış'a moral oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kemoterapi gören 12 yaşındaki Barış'ın kitap isteğini geri çevirmedi.



Derince ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Ceyhan Barış Altun, 2016 yılında beyin zarı ve kemik tümörü ameliyatı oldu. Hastalığı tekrarlayan ve kemoterapi görmeye başlayan Barış, sosyal medyadan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan kitap istedi. Başkan Büyükakın, Barış'ın isteğini geri çevirmedi



Hastalığı tekrarladı



Derince ilçesinde ikamet eden 12 yaşındaki Ceyhan Barış Altun, 2016 yılında beyin zarı ve kemik tümörü ameliyatı oldu. Ameliyatının ardından 3 yıl bir sıkıntı yaşamayan 12 yaşındaki Barış'ın hastalığı 3 yıl sonra tekrarladı. Barış, tekrarlayan hastalığı nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesinde kemoterapi görmeye başladı. Eğitimine ara verilen ve hastanede yatmaya başlayan Barış, sosyal medya üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a ulaşarak bir istekte bulundu.



Tahir Başkan'a mesaj attı



Sosyal medya üzerinden Başkan Büyükakın'a tweet atan Barış; "12 yaşındayım. Hastanede yattığım süre içinde okuyabileceğim kitap ihtiyacım var. Bana destek olabilir misiniz? Annem sadece tedavi masraflarıma yetişebiliyor. Onu zorlamak istemiyorum" mesajını attı. Başkan Büyükakın da Barış'ın isteğini geri çevirmedi.



Başkan kitap sözü verdi



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından Barış'ın mesajına; "Barışcığım, sevgili kardeşim, öncelikle geçmiş olsun. Kitap okuma azmin beni çok sevindirdi. Yarın kitaplarını yolluyorum. Bitirdiğinde belki de birlikte değerlendirebiliriz, sevgiyle kal kardeşim" diyerek cevap verdi.



Kitaplar barış'a ulaştırıldı



Başkan Büyükakın, tedavi süresince Barış'a moral olması ve mutlu olması için Barış'a kitaplar gönderdi. Büyükşehir Belediyesinden bir görevli kitapları minik Barış'a ulaştırdı. Başkan Büyükakın'ın gönderdiği kitapları karşısında gören Barış, havalara uçtu.



Mutluluktan havalara uçtu



Tedavi masrafları nedeniyle kitap alamadıklarını belirten 12 yaşındaki Ceyhan Barış Altun; "3 yıl önce beyin zarı ve kemir tümörü ameliyatı oldum. Kafamdan tümör alındı ve 11 vida ile platin takıldı. Bu süre zarfında okula gidemedim ve evde eğitim aldım. 3 yılın ardından hastalığım tekrarladı. Umuttepe hastanesinde kemoterapi görmeye başladım. Tedavim süresinde hastanede yatıyorum. Zaman geçmek bilmiyor, ben de sosyal medyadan Tahir Başkan'a mesaj attım. Ben göreceğinden emin değildim. Birkaç saat sonra bana mesaj attı. Çok mutlu oldum. Bana kitap göndereceğini söyledi. Bugün de kitaplarım geldi. Tahir başkanıma çok teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ