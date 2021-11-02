Başkan Büyükakın: 'İnsanlık, G7'nin zenginlerinin kazandığı paradan daha değerli' - Son Dakika

Bilim dünyası, yönetim kadroları ve halkın katılımıyla meydana gelen ortak akılla; Kocaeli'nin gelişmesi, markalaşması, akıllı ve mutlu şehir olması için uygulanabilir politikaların oluşturularak hizmete sunulması amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan "ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi" bu alandaki çalışmalarına devam ediyor. Titizlikle yürütülen bu çalışmalar kapsamında Kocaeli Turizm Şurası ve Kocaeli Spor Şurası'nın ardından Kocaeli Çevre Şurası ve Çalıştayı toplandı. Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşen Çevre Şurasında, Kocaeli Sürdürülebilir Çevre Eylem Planı ele alınıyor. Programa gazeteci ve doğa aktivisti Güven İslamoğlu da katıldı. Şuranın açılışında konuşan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ''Dünya G7'nin refah hırsından daha önemli bir yerdir, insanlık G7'nin zenginlerinin kazandığı paradan daha değerlidir'' dedi.

PROF. DR. YONAR: DÜNYADA HEPİMİZ İKLİMDAŞIZ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan programda ilk olarak, şura için özel olarak hazırlanan film gösterimi yapıldı. Şuraya Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, gazeteci ve doğa aktivisti Güven İslamoğlu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda teknik bilgilendirme sunumunu Prof. Dr. Taner Yonar gerçekleştirdi. Görseller eşliğinde şuraya yönelik bilgiler aktaran Prof. Dr. Yonar, ''Neden çevreyi korumalıyız sorusu büyük önem taşıyor. Bu soruya herkesin vereceği farklı cevaplar buluyor. Ancak esas cevap; insan yaşamını sürdürebilmesi için başka bir gezegen daha yok. Peki, dünyayı kimden koruyacağız? Bizden korumalıyız. Sorunun ana kaynağı biziz. Çünkü dünyayı tüketen biziz. Endüstriyel devrimle fazla üretmeye ve fazla tüketmeye başladık, sonuç olarak bu hale geldik. Küresel ısınma artık bir kavram olmaktan çıktı. Artık insanlığın ortak bir paydası haline geldi. Hepimiz iklimdaşız, artık böyle yeni kavramlar var'' ifadesini kullandı.

''AVRUPA YEŞİL ŞEHİRLER HEDEFİ''

''Bu yıl seller, ağır ve uzun yangınlar yaşadık. Benim yüreğim de yandı, eminim memleket sevdalısı herkesin yüreği yanmıştır'' diyen Yonar, sunumunu şu şekilde tamamladı; ''Aynı olaylar dünya üzerinde birçok yerde yaşandı. Küresel sıcaklığın birkaç derece artmasıyla dünyanın dengesi bozuldu. Bundan sonra olacaklara hiçbirimiz hazır değiliz. Hortumları ülkemizde son yıllarda çok görür olduk. Bundan sonra rüzgarlar daha sert esecek. Bu iklim değişikliğine adapte olup, bu felaketlerle yaşamayı öğreneceğiz. Müsilaj kavramıyla bu sene tanıştık. Marmara Denizinde 50 yılın birikimiyle karşı karşıyayız. Karbon ayak izi, kentsel tarım, su kıtlığı, minimalist yaşam, sıfır atık hayatımızdaki yeni kavramlar. Kocaeli Sürdürülebilir Çevre Eylem Planını oluşturmak çok önemli. Çok kıymetli görüşlerinizi bekliyoruz. Kocaeli Büyükşehir'de çevreyle ilgili ilk olacak çok önemli işler var. Başkanımız Büyükakın'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu şura çok önemli bir fırsat. Buradan ortaya çıkacak sonuçların bizi hedefimiz olan Avrupa Yeşil Şehirlerine hazırlayacağına inanıyorum.''

''BAŞKAN DEĞİL AKADEMİSYEN OLARAK KONUŞUYORUM''

Toplantıda söz alan Başkan Büyükakın, sözlerine Prof. Dr. Yonar ve katılımcılara teşekkür ederek başladı. Başkan Büyükakın, ''Bu kente bu ülkeye değer verdiğiniz için teşekkür ediyorum. 2007 yılında üniversitede son çalışmam iklim değişikliğiyle ilgiliydi. Başkan olarak değil akademisyen olarak konuşmak istiyorum. Aslında yapacağımız ve anlatacağımız çok işimiz var Büyükşehir olarak. Hortumlar eskiden okyanusların kenarlarında olurdu, bizim Bilim Merkezimizde hortum düzeneğimiz var. Çocuklarımıza öğretiyoruz. Küresel ısınmayla iklim değişikleri dünyada ortaya çıkıyor. 70'li yıllardan bu yana bu olay gündemde. Akademisyenler olarak bizler bunlarla ilgili yazılar yazdık, makaleler hazırladık'' diye konuştu.

''DÜNYA NELER YAPILMASI GEREKTİĞİNİ BİLİYOR''

Nilüfer gölü olayı ve bununla ilgili yazılmış 29. Gün kitabına göndermede bulunan Başkan Büyükakın, ''Dünyada zaman zaman büyük iklim değişiklikleri oluyor. Ama hiçbir zaman bu kadar insan eliyle olmuyordu. Bir akademisyen olarak gördüğüm şeylerden birisi de; bu sadece bilimsel bir mesele değil, aynı zamanda bir politik meseledir.Bugün Paris zirvesinde yapılan sıfır emisyon görüşmeleri aslında 2000'lerin başından bu yana konuşuluyor. Biz o zamanlar bu kadar farkında değildik. Müsilaj da aynı şekilde… Ben bir balıkçı kasabasında büyüdüm. Yıllardır balıkçılar bunun varlığını söylüyordu, biz denizin yüzeyine çıktığında onu gördük. Dünya nelerin yapılması gerektiğini biliyor. Politikacılar, akademisyenlerin söylediklerini anlıyor. Ancak sorun bunların politik olarak uygulanabilir olmamasıdır. Bunları bilmeye rağmen alınması gerek kararları alamamak gibi bir kavram var. 5 yıllık seçilen bir başkan var, bundan 15 yıl sonra karşılığı alınacak bir iş yapmasını bekliyorsunuz. Bunu akademisyen olarak görmeniz gerekiyor'' açıklamasını yaptı.

''EN GÜÇLÜ MEKANİZMA SİVİL TOPLUMDUR''

Konukların dikkatle dinlediği ve zaman zaman alkışladığı konuşmasına Başkan Büyükakın, şöyle devam etti; ''O zaman altyapı mı yapayım, yoksa makyaj mı yapayım diye düşünüyor belediye başkanı, bunu samimiyetle dile getiriyorum. En güçlü mekanizma burada sivil toplumdur. Hesap verme mekanizması ne kadar güçlenirse iklim değişikliğine karşı o kadar hızlı şekilde adımlar atılacaktır. Tek yol şeffaflık ve hesap verebilmektir. Yapılması gerekenler biliniyor. Emisyonu belli bir değere çekmemiz lazım. Biz araba endüstrisinde standartlar getiriyoruz ama kimse gemileri konuşmuyor ya da yeni yeni konuşuluyor. Oysa gemi motorları daha büyük bir emisyona sahiptir. Beğenilenle muteber olan arasında uçurum var. İnsanlar kısa vadede beğenilmeyi seçiyor. Muteber olanı yaptığınızda beğenilmiyorsunuz.''

''ARTIK İŞİN FELSEFESİNE BAKMAMIZ GEREKİYOR''

''Artık insanlığın daha fazla felsefe yapmaya ihtiyacı var. 15 yılını akademisyen, 15 yılını bürokraside geçirmiş, şimdi belediye başkanı olan biri olarak yüreğimden konuşuyorum. Siyaset sivil toplumda da konuşulur, o nedenle STK'ların bu konularda etkili olması lazım. Bilimle ilgili yapılması gerekenler biliniyor, ancak işin felsefesine de yönelmemiz gerekiyor. Kutsal kitaplara, peygamberlere kulak vermek gerekiyor. Peygamber Efendimizin israfa yönelik çok önemli sözleri, hadisleri var. 'Kıyamet koparken bile elinizde fidan varsa dikin' diyen, evrene böyle bakan bir Peygamberimiz var. Eğer insanoğlu evrene bu anlayışla bakarsa küresel ısınma yaratmayacak bir hayat inşa eder. Modern dünya felsefesi beraberinde dünyaya tahakküm eden bir anlayışla geldi. Kökenini Yunan felsefesinden alan bir anlayış var. İnsanın evrenle sürekli bir kavgası var, tabiatla bir kavgası var. Oysaki Ergenekon destanımızda biz Tanrıyla beraber olmuşuzdur. Tüm Peygamberlerin bir mesleği vardır. Meselenin özü budur. İnsanoğlu insanlığını kaybetti, çünkü Tanrıyla ve evrenle olan ilişkisinde dengeyi kaybetti.''

''DÜNYA G7'NİN REFAH HIRSINDAN DAHA ÖNEMLİDİR''

''İnsanoğlunun ilahi olandan koptukça, daha çok mal biriktirdikçe, kapitalizmle, sürekli üretimle, sürekli tüketimle dünyayı kirletiyoruz. Bu sistemin kurgusuna yönelik şeyler söylemeliyiz. Cumhurbaşkanımız dünya 5'ten büyüktür diyor ya, aslında dünya G7'nin refah hırsından daha önemli bir yerdir, insanlık G7'nin zenginlerinin kazandığı paradan daha değerlidir. Dünyanın karbon üretiminin yüzde 75'ini G7 ülkeleri üretiyor. Politik miyopluktan bu anlamda kurtulmak gerekiyor. Bunu sivil toplum aracılığıyla aşmak gerekiyor. İnsan dünyaya tuvalet gibi davranıyor, kapitalizm zaten böyle. İnsanoğlunun vahşi ve sınır tanımaz sahip olma, mala ve güce sahip olma hırsının bir sonucudur bu yaşananlar. İnsanın evrene bakışını değiştirmediğiniz sürece bu sorunlar ortadan kalkmaz. Pandemi de bile fakir ülkelere aşıyı parayla satmak anlayışı yer alıyor. Evde musluğu açarken bunu israf etmemeliyim diye düşünen çocuklarımız olmadığı sürece bütün çalışmalar başarısız olacaktır. Büyükşehir olarak, bu şurada yapacağınız katkılarla önümüzü daha iyi göreceğiz ve şehri daha iyi yönetme fırsatı bulacağız. Sizler düşünüp bize şunu yapın diyeceksiniz, biz de bu şekilde yol alacağız. Bu organizasyonun çok başarılı olduğunu düşünüyorum ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.''

VALİ YAVUZ: KOCAELİ, TÜRKİYE'YE ÖRNEK İŞLER YAPIYOR

Başkan Büyükakın'ın ardından söz alan Vali Yavuz, ''Dünyanın en önemli gündemlerinden bir olan çevreyle ilgili düzenlenen bu şuradan dolayı katkı sunan herkese en derin saygılarımı sunuyorum. Şuranın hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. Dünyayı kirletenler gelişmiş ülkelerdir,standartları koyanlar da onlardır. Az gelişmiş ülkelerin teknolojiyle ilişkilerini kesmelerini istiyorlar, dünyada milyarlarca insan açken vahşi kapitalizm üçündü dünya ülkelerine dikte ediliyor. Ekosistemi bozan bu ülkeler kurallara uymadıkları sürece diğer ülkelerin çabaları yeterli olmayacaktır. O nedenle düşünmesi gereken öncelikle gelişmiş ülkelerdir. Kocaeli, Türkiyed'e çevre alanında model şehirlerden birisidir. Türkiye'ye örnek olabilecek bir şehirdir. Çok geniş alanda çalışmalar yapılıyor. Geçmiş yıllarda İzmit Körfezi'nde biriken kirlilik için yeni çalışmalarla ilgili de fikirler de bu şuarada gelecektir. Büyükşehirle birlikte körfezde yapılacak yeni çalışmalar ortaya konulacaktır. Hepimizin hedefi mutlu olmaktır. Bunun yolu da kabullerimizden geçiyor. Tutarlılık ve samimiyet dediğimizde budur. Düşündüklerinizle yaptıklarınız arasında bir fark varsa orada problem vardır. Dünyada bu noktada bir samimiyet problemi vardır'' açıklamasını yaptı.

GAZETECİ İSLAMOĞLU ŞURAYA KATILDI

Programda son olarak söz alan gazeteci ve doğa aktivisti Güven İslamoğlu da, ''Kocaeli benim sık sık geçtiğim bir yer, Anadolu'ya gitmek için buradan geçeceksiniz. Eskiden denizi gördüğümde içim acırdı, şimdi harika bir deniz var. Eskiden kokan bir şehirdi şimdi öyle değil. Muhteşem bir coğrafyası var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi körfeze çupra balıkları bırakıyor, bu çok önemli bir şey. Başkan Büyükakın'ın siyasi kimliğini bir kenara bırakarak yaptığı konuşma ve felsefeyle ilgili söylediklerine çok önem veriyorum'' dedi. İslamoğlu, konuşmasına yaptığı sunum eşliğinde devam etti. Başkan Büyükakın, konuşmasının ardından İslamoğlu'na Kocaeli'de üretilen aromatik bitkilerden oluşan özel bir hediye takdim etti. Törende KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüllerinin takdimi de gerçekleştirildi. Ödül töreninden sonra şuraya öğlen arası verildi. Çevre Şurası, öğleden sonra yapılacak oturumlarla devam edecek.

ŞURA KENTİ ORTAK PAYDADA BULUŞTURUYOR

Başkan Büyükakın'ın "kenti ortak akılla yönetme" hedefi doğrultusunda kurulan Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA), Kocaeli'ni ulusal ve uluslararası arenada marka ve mutlu şehir hedefine ulaştıracak model, etkin ve sürdürülebilir projeler ortaya koymak amacıyla yola çıktı. ŞURA, bu yoldaki en önemli üçüncü adımını atıyor. Kocaeli Turizm Şurasıyla Turizm Master Planının yörüngesini çizen, Kocaeli Spor Şurasıyla kent genelinde spor adına söyleyecek sözü olan herkesi ortak paydada buluşturan ŞURA, bu kez çevre politikalarını masaya yatırıyor. Kocaeli Çevre Şurası ve Çalıştayında konuyla ilgili tüm paydaşlar ortak akılda buluşacak. Şurada geçmiş deneyimler, mevcut durum, gelecek planlamaları ile iyi uygulama örnekleri konuşulacak. Toplantıda teknik bilgilendirme sunumunu Prof. Dr. Taner Yonar gerçekleştirecek.

13 AYRI BAŞLIKTA ODAK ÇALIŞMA GRUPLARI KURULACAK

Kocaeli, Çevre Şurası ve Çalıştayı kapsamında günümüzde gittikçe artan çevre sorunlarının ve bu sorunlara karşı geliştirilecek çözüm önerileri tüm boyutları ele alınacak. Şuranın açılış toplantısının ardından 13 ayrı başlıkta odak çalışma grupları oluşturulacak. Kocaeli ve çevreyle ilgili her şey; 1-İklim Değişikliği Azaltım, 2-İklim Değişikliği Uyum, 3-Yerel Ulaşım, 4-Sürdürülebilir Arazi Kullanımını Kapsayan Kentsel Yeşil Alanlar, 5-Doğa ve Biyoçeşitlilik, 6-Hava Kalitesi, 7-Çevresel Gürültü ve Titreşim Kalitesi, 8-Atık Üretimi ve Yönetimi, 9-Su ve Atıksu Yönetimi, 10-Eko Yenilik ve Sürdürülebilir İş, 11-Enerji Performansı, 12-Entegre Çevre Yönetimi ve 13-İzmit Körfezi başlıkları altında detaylı şekilde incelenecek. Çevreyle ilgili söyleyecek sözü olan herkes görüşlerini dile getirecek, öneri ve fikirlerini sıralayacak.

ORTAK AKIL, ŞURA'DA BULUŞUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve 2021 yılı itibariyle faaliyetlerine başlayan "ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi"; Valilik, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Kocaeli Kent Konseyinin de paydaş olduğu bir yapılanma olup 7 farklı başlıkta (Kültür-Sanat-Turizm, Sosyal Politikalar, Gençlik Spor Eğitim, Bilim-Teknoloji- İnovasyon, Çevre-Şehircilik, Sivil Toplum- Katılımcı Yönetim – Medya, Sanayi – Ekonomi – İstihdam ) oluşturulan politika kurulları ile çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürmektedir.