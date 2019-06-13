Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükakın, "İsraftan kaçınıyor, tasarrufa özen gösteriyoruz"
Son Dakika Ekonomi Haber

Başkan Büyükakın, "İsraftan kaçınıyor, tasarrufa özen gösteriyoruz"

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "İsraftan kaçınıyor, tasarrufa azami özen gösteriyoruz" dedi.

Başkan Büyükakın,
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "İsraftan kaçınıyor, tasarrufa azami özen gösteriyoruz" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, genel müdür ve yardımcılarının yanı sıra İSU daire başkanlarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Gökmen Mengüç'ün de yer aldığı toplantıda Başkan Büyükakın, "İsraftan kaçınıyor ve tasarrufa azami özen gösteriyoruz. Bu konuda belediyemizin öz kaynaklarını güçlendirerek, daha az maliyetli, ekonomik ve daha verimli hizmet için çalışıyoruz. Bu anlayışla hareket edecek, milletimizin gönlündeki yerini hizmetlerimizle koruyacağız, daha da güçlendireceğiz" dedi.

Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi olarak Kocaeli'de yas¸ayan herkesin mutlu oldugˆu, yas¸amaktan gurur duydugˆu bir s¸ehir olması ic¸in tevazu, samimiyet ve gayret ile tüm çalışanlarımızla vatandaşlara hizmet edeceklerini söyledi. Büyükakın, "Tasarruf ve şeffaflık hassasiyetiyle hareket ediyoruz, edeceğiz. Büyükşehir Belediyemizin kaynaklarını hem doğru hem de açık şekilde kullanacağız. Bu bizim en önemli ilkemizdir. Değer üreten şehirler arasında olmak için tüm hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımları çalışanlarımızla birlikte geliştireceğiz. Görkemli bir büyükşehir markasını oluşturarak kentimizin Türkiye'de yaşamak için tercih edilen ilk üç şehirden biri olması hedefine kavuşmasında gecemizi gündüzümüze katacağız" diye konuştu.

Büyükakın, daire başkanlarına, genel müdürlere bu hedefler doğrultusunda hareket etmeleri konusunda da gerekli talimatlarını bir kez daha yineledi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:22 Kaynak: İHA
CEO, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşından emanet aldığı otomobilin içerisinde piknik tüpü açıp intihar etti Otobüs şoförü, unutulan çocuğu ailesine teslim etti IKEA, Apple'ın 35 bin TL'lik bilgisayarı ile böyle dalga geçti ABD`de bütçe Mayıs ayında tarihin en yüksek açığını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:44:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükakın, "İsraftan kaçınıyor, tasarrufa özen gösteriyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]