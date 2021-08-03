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Başkan Büyükakın, İzmit Eseler ve Durhasan köylerinde - Son Dakika

Başkan Büyükakın, İzmit Eseler ve Durhasan köylerinde

03.08.2021 10:19
Başkan Büyükakın, İzmit Eseler ve Durhasan köylerinde, System.String[]

Her fırsatta köy köy, mahalle mahalle dolaşan, 7'den 70'e gönül bağını hemşerileriyle sıkı tutan Başkan Büyükakın, İzmit Eseler ve Durhasan Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Eseler ve Durhasan Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Her fırsatta köy köy, mahalle mahalle dolaşan, 7'den 70'e gönül bağını hemşerileriyle sıkı tutan Başkan Büyükakın, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Eseler Mahallesinde yapımı devam yeni cami inşaatında inceleme yaptı. "İnşallah en yakın zamanda camimizi tamamlayıp mahalle sakinlerimizin ibadetine açarak hayırlı bir işe daha imza atmış olacağız" diyen Başkan Büyükakın'a, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve teşkilat üyeleri eşlik etti.

"HER PROJE MİLLETİMİZİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BİRER ESERDİR"

Eseler köyündeki vatandaşların cami inşaatı başta olmak üzere diğer tüm hizmetler için Başkan Büyükakın'a teşekkür ederken, "Hayata geçirdiğimiz ve tamamladığımız her proje milletimizin gerçekleştirdiği birer eserdir. Biz hizmetlerimize bu şekilde bakıyoruz. Eseler köyümüzün güzel insanlarına da bekledikleri hizmetleri yapmak, onların sevincine ve mutluluğuna ortak olmaktır. Bizler bu mutluluğa ortak olmamanın da haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini sarf etti.

"HALKIMIZIN HER DAİM YANINDA VE HİZMETİNDEYİZ"

İzmit Durhasan köyü sakinleriyle de buluşan ve yoğun ilgi gören Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Milletimizle birlikte sevinen, hizmet etme derdi olan kadrolar olarak, halkımızın her daim yanında ve hizmetindeyiz. Bugünde Durhasan köyünde kıymetli hemşerilerimin bizlerden taleplerini dinledik. Bugün burada bizlerin hizmetleriyle gururlanan vatandaşlarımızı görmek bizleri ayrıca mutlu etti. Değerli Durhasan köyümüzün sakinlerinin bizlerden taleplerini de aldık. İnşallah onları da hayata geçireceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı. Birliktelik çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Başkan Büyükakın, İzmit Eseler ve Durhasan köylerinde

Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Durhasan, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, İzmit Eseler ve Durhasan köylerinde - Son Dakika


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