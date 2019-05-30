Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükakın Kadir Gecesi'ni Kutladı
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Başkan Büyükakın Kadir Gecesi'ni Kutladı

2 gün önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yayınladığı bir mesajla hemşehrilerinin ve bütün İslâm âleminin Kadir Gecesi'ni kutladı

Başkan Büyükakın Kadir Gecesi'ni Kutladı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, mübarek Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayınladı. Kadir Gecesi'nin önemini vurgulayan Başkan Büyükakın, mesajında şunları ifade etti: "Bütün hemşehrilerimin ve İslâm dünyasının, Kadir Gecesi mübarek olsun, 'Bin aydan daha hayırlı' olan bu gecenin kadrini layıkıyla idrak etmemiz nasip olsun.

Bu gece, hatalarımızdan, zaaflarımızdan arınmak, daha iyi insanlar olabilmek için dualar edeceğiz. Kadir Gecemizin iç dünyamızda doğacak iman ve ihlâs güneşi ile hayatımızda yeni bir başlangıca vesile olması ve gönüllerimize manevî hazineler sunmasını diliyorum.

Bugün, başta komşularımız olmak üzere dünyanın dört bir yanında iç savaşlarla ve terör olaylarıyla sıkıntı içinde yaşayan insanlar bulunuyor. Filistin'de İsrail bombaları altında can veren çocukları bu gecede unutmamız mümkün değil. Ayrıca Suriye'de, Doğu Türkistan'da sıkıntılar yaşayanları da bu gece edeceğimiz dualarda hatırlayalım. Allah bu mübarek gece hürmetine başta İslâm ülkeleri olmak üzere bütün insanlığa barış ve huzur sunsun.

Milletimizin ve bütün İslâm âleminin Kadir Gecesi mübarek olsun."

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:20 Kaynak: Bültenler
Tahir Büyükakın, Kocaeli, Kadir Gecesi, Güncel
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