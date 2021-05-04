Başkan Büyükakın, Karamürsel'deki altyapı çalışmalarını denetledi - Son Dakika

Başkan Büyükakın, Karamürsel'deki altyapı çalışmalarını denetledi

04.05.2021 09:08
Başkan Büyükakın, Karamürsel'deki altyapı çalışmalarını denetledi, System.String[]

Başkan Büyükakın, Karamürsel ilçe merkezinde yer alan Atatürk ve İnönü Caddelerine prestij kazandıracak projenin ilk ayağı olan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Karamürsel ilçe merkezinde yer alan Atatürk ve İnönü Caddelerine prestij kazandıracak projenin ilk ayağı olan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve ilgili teknik personellerinin de katıldığı incelemeye, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve AK Parti ilçe Başkanı Sait Mete de katıldı. Atatürk ve İnönü Caddelerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı yenileme çalışmalarına başlandığını dile getiren Başkan Büyükakın, "Karamürsel'imize yakışan projelerimizi hayata geçirmek için öncelikli olarak altyapı çalışmalarına başladık" dedi.

ŞEHRE HAYAT KATACAK

Kocaeli genelinde prestij projelere önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit'te Alemdar, Zincirlikuyu ve Bağdat Caddelerinde üst yapı ve al tyapı çalışmaları gerçekleştirdi. Şehirlere hayat katan prestij cadde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'ne bağlı olan ve şehir merkezinin ana arterlerini oluşturan Atatürk ve İnönü Caddelerine prestij kazandırmak için üstyapı çalışmaları gerçekleştirecek.Üst yapı çalışmaları öncesi iki caddede yaşanan yüzey suları problemine karşı yağmur suyu hattı ile içme suyu ve kanalizasyon hatları yenileme çalışmaları yapılacak.

"CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK"

Karamürsel ilçesinde Kent Meydanı ve Kavşak Projesini kısa bir zaman içerisinde hizmete aldıklarını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, prestij cadde projesi kapsamında ilçeye bağlı Atatürk ve İnönü Caddelerinin altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte ilçenin cazibe merkezi haline geleceğini söyledi. Çalışmaları belirledikleri program çerçevesinde yapacaklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, "Karamürsel ilçemizde hizmet kervanımızı sürdürüyoruz. Kent Meydanı ve Kavşak Projemizi kısa bir süre önce tamamladıktan sonra şehrin en işlek yerlerinden olan Atatürk ve İnönü Caddelerini prestij cadde konsepti çerçevesinde yeniden yapacağız. Üstyapı çalışmaları öncesi altyapıyı yapacağız. Belirlediğimiz program çerçevesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayacağız. Tamamlanması ile birlikte caddeler şehrin cazibe merkezi haline gelecektir." dedi.

"2,5 KM ALTYAPI İMALATI YAPILACAK"

Yapılacak çalışmalar kapsamında; iki caddede toplam 930 metre uzunluğunda içme suyu hattı, 925 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 585 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı prestij cadde projesi kapsamında üstyapı çalışmalarını gerçekleştirecek. Proje nedeniyle değerlendirmede bulunan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ise, "Atatürk ve İnönü Caddelerimizin yenilenerek prestijli haline gelmesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İlçemizin her yerine dokunan hizmetleriyle Tahir Başkanımız, Karamürsel'imizi güzelleştirmek için ekibiyle yoğun bir şekilde çalışıyor. Bizler de, Büyükşehir Belediyemize sahada her türlü desteğimizi veriyoruz" ifadelerini sarf etti.

Başkan Büyükakın, Karamürsel'deki altyapı çalışmalarını denetledi

Mustafa Kemal Atatürk, Karamürsel, Hisarcık, İnönü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, Karamürsel'deki altyapı çalışmalarını denetledi - Son Dakika


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