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Başkan Büyükakın, Karamürselli muhtarlarla buluştu

2 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Karamürselli muhtarlarla bir araya gelen Başkan Büyükakın, "Karamürsel'in ihtiyaçlarını muhtarlarımızın önerilerini alarak belirleyeceğiz" dedi.

Başkan Büyükakın, Karamürselli muhtarlarla buluştu, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Karamürselli muhtarlarla bir araya gelen Başkan Büyükakın, "Karamürsel'in ihtiyaçlarını muhtarlarımızın önerilerini alarak belirleyeceğiz" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Karamürsel ilçesinin muhtarlarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Ali Yeşildal ve Mustafa Altay'ın yanı sıra Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Bölge Koordinatörü Nihat Abiş'in AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel'in de yer aldığı birliktelikte konuşan Başkan Büyükakın, "Cumhurbaşkanımızın da özellikle ifade ettiği gibi muhtarlarımız bizim en büyük paydaşlarımızdır" dedi.

Muhtarların talep ve önerilerini tek tek dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Sizler bizlerin ucbeylerimiz, çalışma arkadaşlarımızsınız. Karamürsel'in ihtiyaçlarını, öncelik sırasına koyarak muhtarlarımızın düşüncelerini ve önerilerini alarak belirleyeceğiz. Sizlerden bu doğrultuda mahallelerinizdeki problemlerinizi bizlere aktarmanızı istiyorum. Şunu da dile getirmek isterim ki; her fırsatta bir araya geleceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından söz alan muhtarlar altyapıdan üst yapıya, çevre düzenlemesinden sosyal donatılara kadar yapılan birçok hizmete teşekkür etmeyi ihmal etmediler. Hizmetlerin artarak devam edeceğini muhtarlarla olan birlikteliğinde ifade eden Başkan Büyükakın, belediyenin tüm ekipleri ile mahallerin beklentilerine cevap vereceklerini dile getirdi. Birliktelik çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - KOCAELİ
Tahir Büyükakın, Karamürsel, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:31 Kaynak: İHA
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