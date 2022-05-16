Başkan Büyükakın, Karate Milli takımıyla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Başkan Büyükakın, Karate Milli takımıyla buluştu

Başkan Büyükakın, Karate Milli takımıyla buluştu

16.05.2022 13:35

Türkiye Karate Milli Takımı, Gaziantep'te yapılacak "Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası"na Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde hazırlandı.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gaziantep'te yapılacak "Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası" için Kocaeli'de kampa giren milli takım ile buluştu. Başkan Büyükakın ile bir araya gelen milli takım sporcuları ve yetkililer, kendilerine ev sahipliği yaptığı için Başkan Büyükakın'a teşekkür ederek, kamp çalışmaları hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım'ın da yer aldığı birliktelikte, Karate başta olmak üzere ulusal ve uluslararası spor organizasyonları üzerine değerlendirmelerde de bulunuldu.

"HER ZAMAN SPORCULARIMIZIN YANINDAYIZ"

Avrupa Büyükler Karate Şampiyonasında yarışacak sporculara başarılar dileyerek konuşmasına başlayan Büyükakın, "Sizleri Kocaeli'de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah Gaziantep'teki şampiyonada güzel başarılar elde edeceksiniz. Bizler her zaman sporcularımızın yanındayız. Büyükşehir Belediyesi olarak sporcularımıza elimizden gelen her türlü desteği sunuyoruz. Bu şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyor, sizlere başarılar diliyorum." diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın, milli takım sporcularıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Birliktelikte aynı zamanda Kocaelili olan Karate Milli Takım Teknik Kurul Üyesi ve Dünya Şampiyonu Karateci Haldun Alagaş ile birlikte Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal da yer aldı. Milli takımda aynı zamanda Kağıtspor'dan Tuba Yakan ve Ömer Abdurrahim Özer hazır bulundu.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Kocaeli, Milli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, Karate Milli takımıyla buluştu - Son Dakika


Son Dakika
13:56 Fenerbahçe, Ryan Kent'i resmen renklerine bağladı
13:51 Son Dakika: Fenerbahçe'den sezonun ilk transferi! Ryan Kent resmen imzayı attı
13:53 İstanbul Valisi Gül, Devler Ligi finalinde görevli personele dağıtıldığı iddia edilen kumanyaya ilişkin konuştu
13:48 İstanbul Valisi'nden Devler Ligi finalinde görevli personele dağıtıldığı iddia edilen kumanyaya ilişkin açıklama
13:51 Azerbaycan'ı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafilesinde Sinan Oğan da yer alıyor
13:46 Sinan Oğan, Azerbaycan seyahatinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek
13:41 Survivor 2023'te Nefise ve Yusuf İstanbul'daki yarı finale doğrudan katılmaya hak kazandı
13:37 Survivor 2023'ün ilk yarı finalistleri Yusuf ve Nefise oldu
13:31 Ne Avcı ne Lucescu! Ali Koç'a karşı cephe alan Fenerbahçe taraftarı, Sergen Yalçın'ı istiyor
13:26 Ne Avcı ne Lucescu! Ali Koç'a kazan kaldıran Fenerbahçe taraftarı, Sergen Yalçın'ı istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2023 14:29:28. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Büyükakın, Karate Milli takımıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement