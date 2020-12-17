Başkan Büyükakın, Kartepe kent meydanı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe'de yapımı devam eden Kent Meydanındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Kartepe'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kent meydanı projesinde çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Genel Sekreter Balamir Gündoğdu ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile birlikte devam eden çalışmaları yerinde denetledi. Çalışmaları değerlendiren Başkan Büyükakın, "Kartepe ilçemize kazandıracağımız, içerisinde caminin, kafeteryanın, sanat galerisinin bulunduğu meydanımız, okullarımızın etkinliklerine, törenlere, sivil toplum kuruluşlarımızın etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Toplamda 32 dönümlük Kartepe Meydanı'nı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Kartepe'nin önemli bir ihtiyacına cevap verildiğini dile getiren Başkan Büyükakın, "Gerek kaymakamımız gerekse belediye başkanımız ve Kartepeli hemşerilerimiz meydan ihtiyacını bize iletmişlerdi. Geçmişte burada kaymakamlık ve belediye hizmet binaları inşa edildi. Sonra bu alanda da Büyükşehir Belediyesi olarak toplamda 32 dönüme yayılan bir kent meydanı oluşturduk. Burası 25 dönümlük sert zeminden oluşan çok büyük bir meydan. Onun haricinde 250 metrekare büyüklüğünde sanat galerisi ve bir servis alanı, 100 metrekare alana hitap edecek kafeterya tarzı bir yerimiz de olacak" diye konuştu.

Meydandaki çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükakın, "Bizim meydanlarımız aynı zamanda camilerimizle anılır. Meydanda bir cami inşaatı devam etmekte ve meydan büyüklüğüne bakıldığında caminin ebatının da meydanla çok uyumlu olduğunu görüyoruz. Tamamlandığında bölgenin adeta bir Selatin Camisi olacak. Şimdiye kadar gerek Büyükşehir Belediyemizin, gerek İlçe Belediyemizin, gerekse yardımseverlerimizin katkısıyla yürümüştü. İnşallah en kısa zamanda Büyükşehir Belediyesi olarak caminin inşaatını katkı sunarak tamamlanmasını sağlayacağız. Vatandaşımızın hizmetine her şeyiyle dört dörtlük bir meydan sunacağız. Kartepe Kent Meydanında 5 bin metrekare civarında aktif yeşil alanımız olacak. Meydana kısa sürede büyüyecek çok güzel ağaçlar dikildi. Bunun yanında çınarlar, zeytin ağaçları var. Bu ağaçlar büyüdüğünde meydan aynı zamanda yeşil bir alan olacak" şeklinde konuştu.

Yapımı devam eden Kent Meydanı projesinin kent için önemini vurgulayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Şuan Kartepe'nin kalbindeyiz. Kartepe'nin kalbinin daha iyi atması için desteklerini esirgemeyen, ilçe belediye binamızın yapılmasından tutun da 32 bin metrekarelik kent meydanımızın yapılmasında başkanımızın imzası var. Kartepemiz'in merkezine yakışan, ilçemizi geleceğe taşıyacak çok güzel eserlere imza atan kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a şahsım ve Kartepeli hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ