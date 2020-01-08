Başkan Büyükakın, Kartepeli muhtarları dinledi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Büyükakın, Kartepeli muhtarları dinledi - Son Dakika

Başkan Büyükakın, Kartepeli muhtarları dinledi

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe ilçesinin muhtarlarıyla bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Büyükakın, Kartepeli muhtarları dinledi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe ilçesinin muhtarlarıyla bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belli aralıklarla gerçekleştirdiği muhtar buluşmalarını Kartepe ilçesiyle sürdürdü. Başkan Büyükakın'ın muhtarların talep ve önerilerini dinlediği toplantıda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Mustafa Altay ve Hasan Aydınlık'ın yanı sıra, Bölge Koordinatörü Nihat Abiş hazır bulundu.


Toplantıda muhtarları tek tek dikkatli bir şekilde dinleyen kendisine yöneltilen her soruya da samimi bir şekilde cevap veren Başkan Büyükakın, "Kocaeli'ye hizmet ederken muhtarlarımızla olan irtibatımızı koparmadık. Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim kadrosuyla birlikte ilçelerimizdeki muhtarlarımızın talep ve önerilerini dinliyoruz. Sahada gözümüz kulağımız ve bizlerin ekip arkadaşı olan muhtarlarımız vasıtasıyla hizmetlerimize yön veriyoruz. İlçemizin ve mahallelerimizin önceliklerine göre yatırım planlaması yapıyoruz" dedi.


"Hizmetlerimizin köşe bucak her yere ulaşmasında en büyük yardımcımız muhtarlarımızdır" diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Muhtarlarımızla kurduğumuz güçlü bağ ile mahallelerimizin meselelerine birlikte çözüm bulmaya devam ediyoruz. Bu konuda titiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz. İşte bugün muhtarlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz periyodik toplantılar da bunun en güzel örneğidir. Muhtarlarımızın dile getirdiği önerilerle birlikte talepleri de öncelik sırasına göre yerine getirmek için çalışacağız" diye konuştu.


Toplantı sonrasında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a tüm muhtarlarımız ve Kartepeli hemşerilerim adına minnettarlığımızı ve teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Mahallelerimizdeki öncelikli ihtiyaçları, alt ve üst yapı eksikliklerini çözmek için çalıştık, çalışıyoruz. Muhtarlarımızla olan birlik ve beraberliğimizin yanı sıra kurduğumuz koordinasyon sayesinde ilçemize güzel hizmetler yapıyoruz. Kartepe Belediyesi olarak muhtarlarımızı birer elçi ve ekip arkadaşı olarak görüyoruz. Bu birliktelikleri belli periyotlarla yaparak, mahallelerimizdeki beklentilere de cevap vermek için önemli buluyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Kartepe, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:41 Kaynak: İHA
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