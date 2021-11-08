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Başkan Büyükakın, ''Katılımcı yönetim anlayışına öncülük ediyoruz'' - Son Dakika

Başkan Büyükakın, ''Katılımcı yönetim anlayışına öncülük ediyoruz''

08.11.2021 10:25
Başkan Büyükakın, ''Katılımcı yönetim anlayışına öncülük ediyoruz''

Başkan Büyükakın, "Kocaeli'deki ilerlemeler, programlı bir çalışmanın, disiplinin, inanmış bir kadronun, Cumhurbaşkanımızın gösterdiği irade ve liderliğin eseridir" dedi

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığına aday olan Dr. Serkan Engin, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz ile Deniz Feneri Kocaeli Şube Başkanı Şenol Tiryaki, HÜDAPAR Kocaeli İl Başkanı Veysel Yavuz ve beraberindeki heyetlerin yanı sıra Kocaeli'nde kara kalem ve resim çalışmalarıyla dikkat çeken Gülşah Yağmur Yazıcı'yı makamında konuk etti. Kocaeli'nin çok dinamik bir kent olduğunun altının çizildiği birliktelikte ortak aklın istişare kültürüyle hayata geçtiğini ifade eden Başkan Büyükakın, kendisini ziyaret eden tüm konuklara ayrı ayrı teşekkür etti. "Kocaeli'deki ilerlemeler, programlı bir çalışmanın, disiplinin, inanmış bir kadronun, Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği irade ve liderliğin eseridir" diyerek birlikteliklerde eser ve hizmet anlayışının yanı sıra STK'larla olan pozitif iletişimine, engelli, sağlık ve sosyal destek paketlerinden birçok toplumsal meselenin tüm kesimlerin katkılarıyla çözüleceğini vurguladı.

ENGİN: YENİ UFUKLARA YELKEN AÇMASINI İSTİYORUZ

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi'nin 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olan Dr. Öğretim Üyesi Serkan Engin, ziyaret nedeniyle Başkan Büyükakın'a,"İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi'nde herkesin kendisini ait hissedeceği bir oda yaratmak ve meslektaşlar arasında birliği sağlamak için yola çıktıklarını" ifade ederken, "Bu birliktelik sağlandığında mesleğin ve meslektaşların daha güçlü olacağına inanıyoruz. Odamızın ve meslektaşlarımızın bulunduğu yerden bir adım öteye gitmesi ve yeni ufuklara yelken açmasını istiyoruz" dedi.

BÜYÜKAKIN: İMO, KENTİMİZ İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR

"Ekibimizle çok çalışarak kentimizin marka değeri başta olmak üzere geleceğine de katkı sunmak istiyoruz" diyen İMO Kocaeli Şubesi Başkanlığına aday olan Engin, "Şehrimizin tüm kurumlarıyla birlikte Kocaeli'nin her anlamda daha güzele ulaşması için elimizden geleni ortaya koymaya da çalışacağız. Bununla birlikte tüm meslektaşlarımızın kendisini ait hissettiği, dayanışmanın önde olduğu bir meslek odası yaratmak ve bu sayede her bir meslektaşımızın mesleki ve toplumsal gelişimin çok daha ileriye taşınmasını hedefliyoruz. Bunun için çok çalışacak, genç ve tecrübeli mühendislerimizle bu hedefe koşacağımızı da ifade etmek isterim" şeklinde konuştu. 12-13 Şubat tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan TMMOB İnşaat Mühendisler Odası Kocaeli Şubesi (İMO) seçimleri öncesi kendisini ziyaret eden Serkan Engin'e ve diğer olası tüm adaylara başarılar dileyen Başkan Büyükakın, "İnşaat Mühendisleri Odamızın Kocaeli Şubesi, kentimiz için çok değerlidir. Yeni dönemde de şehrimiz için büyük bir enerjiyle çalışılacağına inanıyorum." diyerek Serkan Engin ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, çıktıkları yarışta bir kez daha başarılar diledi.

"İHTİYAÇ SAHİPLERİNE KAPSAMLI BİR HİZMET SUNMAKTAYIZ"

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz ve Kocaeli Şube Başkanı Şenol Tiryaki'yi makamında ağırlayan Başkan Büyükakın, Deniz Feneri Derneği'nin gerek ülke dışında gerek yurt içinde olmak üzere Kocaeli'nde hayata geçirdikleri çalışmalar hakkında bilgi aldı. "Deniz Feneri Derneği, yeryüzünde yardıma muhtaç son kişiye ulaşıncaya kadar durmaksızın çalışmayı ilke edinmiş bir yardımlaşma ve dayanışma derneğidir" diyen Genel Başkan Cengiz, "Kocaeli'nde de aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Tüm ekibimizle birlikte 'Sosyal Sorumlulukta Lider' bir dernek konumunda olan Deniz Feneri, hiçbir ayrım gözetmeksizin ayni ve nakdi her türlü yardımı, gerçek ihtiyaç sahiplerine en kaliteli şekilde ulaştırma anlayışı ile hareket etmektedir" şeklinde konuştu. Şube başkanı Tiryaki ise, "Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında olmak üzere şehrimizde de hayata geçirdiği gıda, giyim, eğitim, sağlık, barınma alanlarındaki projeleriyle, kurduğu misafirhaneler, aşevleri, giyim mağazaları, yürüttüğü meslek edindirme programları ile ihtiyaç sahiplerine kapsamlı bir hizmet sunmaktayız" ifadelerini sarf etti.

"HİZMET ETMENİN EN ÖNEMLİ TAMAMLAYICI ARAÇLARINDANDIR"

HÜDAPAR Kocaeli İl Başkanı Veysel Yavuz ise, "Sivil toplum ile iletişim ve diyaloğu artırarak, ülkemiz ve şehrimiz için pozitif bir siyaset anlayışıyla hareket ediyoruz. Kentimizde yapılması gereğine inandığımız her konuda fikrimizi beyan ediyor, başta siz olmak üzere ilgili kurumlara önerilerimizi iletiyoruz. Kentimizin on iki ilçesinde aktif bir şekilde çalışıyoruz. Ülkemizin tüm değerlerini geleceğe taşımak için bu yola çıktık. Sizlere de bizi kabul ettiğiniz, fikirlerimize ve önerilerimize değer verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ortaya koyduğunuz hizmetler içinde size bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise, "Özellikle nazik ziyaretiniz için bende sizlere teşekkür ederim. Şunu net bir şekilde ifade etmem gerekirse, katılımcı yönetim anlayışına öncülük ediyoruz. Bu bizim için çok önemlidir ve şehrimize hizmet etmenin en önemli tamamlayıcı araçlarındandır" şeklinde konuştu.

"O GÜZEL GÜLÜŞÜN KALBİNDEN VE YÜZÜNDEN HİÇ EKSİK OLMASIN"

Kocaeli'nde kara kalem ve resim çalışmalarıyla dikkat çeken Gülşah Yağmur Yazıcı ve annesi Sabahat Yazıcı'yı makamında konuk eden Başkan Büyükakın, günün anısına hatıra fotoğrafları çekilirken, "Senin gibi güzel yürekli bir kızımızı burada ağırlamaktan mutluluk duydum. Bu güzel ziyaretin için sana teşekkür ederim. Hayatın boyunca o güzel gülüşün kalbinden ve yüzünden hiç eksik olmasın" diye konuştu. Kendisine "Engelli Bir Ressam" diyerek sosyal medya hesaplarından yaptığı çalışmaları paylaşan Gülşah Yağmur Yazıcı, hayata geçirdiği çalışmalarla dikkat çekiyor.

Başkan Büyükakın, ''Katılımcı yönetim anlayışına öncülük ediyoruz''

İnşaat Mühendisleri Odası, Deniz Feneri Derneği, Serkan Engin, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, ''Katılımcı yönetim anlayışına öncülük ediyoruz'' - Son Dakika


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