Başkan Büyükakın, "Kentimize büyük bir aşkla hizmet ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, 'Kentimize büyük bir aşkla hizmet ediyoruz' - Son Dakika

Başkan Büyükakın, "Kentimize büyük bir aşkla hizmet ediyoruz"

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze'de su ihtiyacına dönük ana isale hattında yaklaşık 5.8 Milyon TL'lik yatırım yapılacağını açıkladı.

Başkan Büyükakın,

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze'de su ihtiyacına dönük ana isale hattında yaklaşık 5.8 Milyon TL'lik yatırım yapılacağını açıkladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze'de vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Büyükakın, yatırımlar hakkında bilgi verdi. Gebze'de su ihtiyacına dönük ana isale hattında yaklaşık 5.8 Milyon TL'lik yatırım yapılacağını belirten Büyükakın, 1.2 metre çapında CTP ana isale hattında deplase inşaatı gerçekleştireceklerini ve bu sayede ani arızalardan kaynaklanan su kesintilerinin önüne geçileceğini belirtti. Büyükakın, "Temel amacımız halkımızın hizmetlerinde aksama olmamasıdır. Bu çalışmamızda bir buçuk kilometre uzunluğunda 1.3 metre çapında çelik boru hattının yapımını gerçekleştireceğiz. Ayrıca, bir adet vana odası, bir adet vantuz odasının yanı sıra bir adet de tahliye odası yapacağız" dedi.


Vatandaşların taleplerini yerinde dinleyen Başkan Büyükakın, Tatlıkuyu Vadisi'nin ikinci etabı hakkında da, "150 bin metrekare alan düzenlenerek Gebze ilçemizde ve bölgede yaşayan insanımızın hizmetine sunuldu. Ocak ayında çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bu alanımıza yaklaşık 1 milyon 800 bin TL yatırım yaptık. Ailelerimizin her türlü ihtiyaçlarına dönük çalışmalar hayata geçirildi. Spor alanlarından çocuklarımızın oyun alanlarına, yeşil alanların düzenlenmesinden otoparkına kadar tüm sosyal donatılar halkımızla buluştu. Ailelerimiz sevdikleriyle mutlu anlarını Tatlıkuyu Vadimizde yaşıyor" diye konuştu.


Vatandaşların hasta nakil araçları hizmetinden duydukları memnuniyeti de dile getirmesi üzerine Büyükakın, "Bu bölgemizde dört adet ambulansımızla sürekli hizmet veriyoruz. 2019 yılı şehir içi ve dışı yaptığımız hasta nakil sayımız 48 bin 232 sayısına ulaşmıştır. Bu hizmetimizle halkımızın hayır duasını almak bize güç ve enerji veriyor. Hasta Nakil araçlarımız yıl içerisinde karda kışta, sıcakta yağmurda her daim halkımıza hizmet veriyor. Bizler durmadan çalışıyoruz. Çünkü sorumluluğumuz büyük. Vatandaşımızla birlikte kentimize ve ülkemize büyük bir aşkla hizmet ediyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çekilişe sayılı günler kala Antalya'da yılbaşı biletlerinin yüzde 95'i satıldı
80 milyonluk büyük ikramiyenin hayalini kuranlar bayilerin önünde kuyruk oluşturdu Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi 2020 yılı asgari ücretinin ardından AGİ ücretleri de belli oldu

Son Dakika Haberleri
18:56 Mersin'de yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
18:56 Düzce'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
18:56 Bodrum'dan Doğubayazıt'a gönül köprüsü - Son Dakika
18:55 Antalya küçük kıza cinsel istismara beraat kararı yargıtay'a taşınıyor - Son Dakika
18:49 Bulgaristan'da Türkler şehitlerini andı - Son Dakika
16:58 Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Son Dakika
16:53 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 18:59:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyükakın, "Kentimize büyük bir aşkla hizmet ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]