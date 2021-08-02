Başkan Büyükakın, ''Kentimizin tüm güzelliklerini ve kültürünü geleceğe taşıyacağız'' - Son Dakika

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Derince'de Taşköprülüler Derneği Başkanı Erhan Çiftçi ve yönetim kurulu üyelerine konuk oldu. Yerel hizmetlerden bölgenin ihtiyaç duyduğu projelere kadar birçok konunun görüşüldüğü birliktelikte, Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri üzerine de bilgilendirme yapan Başkan Büyükakın'a, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan eşlik etti. Sivil toplum kuruluşlarının kente dair sorumluluklarının olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, "Hep birlikte kentimizin tüm güzelliklerini ve kültürlerini geleceğe taşıyacağız. Gelecek kuşaklar bizlerin ve sizlerin aktardığı bu değerleri kendilerinden sonraki kuşaklara aktaracak" dedi.

"KOCAELİLİK ANLAYIŞIYLA HAREKET ETMELERİ BİZİ SEVİNDİRİYOR"

Ülkenin başarılarıyla gururlanamayan birtakım kimselerin olduğunu ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede dile getiren Başkan Büyükakın, "Bizler milletimizin başarısıyla mutlu olurken, bu sevinci yaşayamayan ve hatta maalesef milletimizin sevinciyle sevinemeyenlerin olması bizleri üzüyor. İnşallah bir gün sevinirler ve gururlanırlar" diye konuştu. "Şehrimiz başta olmak üzere ülkemizin yolu her daim açık olsun" ifadelerini kullanan Başkan Büyükakın, "İşte bu noktada STK'lara da büyük görev düşüyor. Unutmayalım ki tarihimiz, aziz milletimizin hürriyetine ve bağımsızlığına sahip olabilmek için bedelini sonuna kadar ödemiştir. Şehrimizde yaşayan ve burayı yurt edinmiş kardeşlerimizin, Kocaelilik anlayışıyla hareket etmeleri de bizi son derece sevindiriyor. İnşallah bu daha da büyüyecek" ifadelerini sarf etti.

"ÇOK DAHA GÜZEL BİR DERİNCE KARŞIMIZDA OLACAK"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelinde olduğu gibi Derince'de de yatırımlar yaptıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, "Derince'nin ihtiyacı olan altyapıya dönük çok önemli bir çalışmayı sürdürüyoruz. Daha sonra buraların üstyapılarını da yapıyoruz. Bu çalışmalar bittiğinde çok daha güzel bir Derince karşımızda olacak" ifadelerini sarf etti. Ulaşım planlamasından bu alandaki projelere kadar çok önemli adımları da attıklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, "Kocaeli'de yatırımlarımız hızlı bir şekilde sürüyor. Diğer bir taraftan ise sağlık ve sosyal anlamda vatandaşımızın yanında oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi çok önemli sosyal projelere de imza atıyor. Halkın yanında olan bir Büyükşehir Belediyesi var. Bu her daim böyle olacaktır" diyerek değerlendirmesini tamamladı.

"BİR GÖNÜL İNSANI OLAN TAHİR BAŞKANIMIZ VAR"

Taşköprülüler Derneği Başkanı Erhan Çiftçi ise ziyaret nedeniyle yaptığı açıklamada, "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizleri ziyaret etmesinden dolayı son derece mutlu olduk. Kendisinin orta koyduğu tüm hizmetler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tahir Başkanımızın kentin tüm değerlerine sahip çıkması, herkesi kucaklaması, herkesin başkanı olarak hareket etmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bizim bir gönül insanı olan Tahir Başkanımız var. Kendisinden Allah razı olsun. Milletini önemseyen, vatandaşının derdiyle dertlenen bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Bir kez daha kendilerinin bizlere gerçekleştirdiği ziyaret için çok teşekkür ediyoruz. Bu ziyaret vesilesiyle şehrimize ve Derincemize dönük fikirlerimizi iletme şansını da yakaladık" diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.