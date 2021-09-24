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Başkan Büyükakın; Kocaeli İtfaiye teşkilatımızın çıtası yükseliyor - Son Dakika

Başkan Büyükakın; Kocaeli İtfaiye teşkilatımızın çıtası yükseliyor

24.09.2021 15:36
Başkan Büyükakın; Kocaeli İtfaiye teşkilatımızın çıtası yükseliyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyecilik Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yapan tüm personeli kutlayan Başkan Büyükakın, ' 'Türkiye'de birçok ilde meydana gelen yangınlarda ülkemiz çok büyük bir sınav verdi. Bu sınavda özverili bir şekilde itfaiye teşkilatı görev yaptı. Eğer İtfaiye teşkilatımız yeterli tecrübeye ve teknik ekipmana sahip olmasa idi belki de daha kötü sonuçlara maruz kalınırdı. Şükürler olsun ki devletimiz gücünü bu afetlerde de gösterdi. Yangından zarar gören herkesin yaraları sarılmaya başlandı. Bu noktada İtfaiye teşkilatımızın etkinliğinin önemi de bir kez daha ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de itfaiye teşkilatımıza büyük önem veriyoruz. Türkiye'ye örnek hizmetler veren Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi'nin çıtasını daha da yükseltmek için yenilikler hayata geçiriyoruz. Kocaeli halkımız müsterih olsunlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, halkımızın güveni, refahı, huzuru ve mutluluğu için 7 gün 24 saat iş başında. İtfaiye Teşkilatımızın kahraman çalışanlarının İtfaiyecilik Haftasını kutluyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum'' dedi.

İtfaiyecilik geleneği, bu topraklarda 307 yıldır yangın ve her türlü afetleri önleme ve müdahale çalışmalarıyla devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı da, gece gündüz demeden 7/24 Kocaeli halkının güvenliği, huzuru ve mutluluğu için hizmet veriyor. Türkiye'de itfaiyecilik teşkilatının kurulmasının 307. yılında Kocaeli İtfaiyesi personelini özverili çalışmaları nedeniyle kutlayan Başkan Büyükakın, ''Kocaeli genelinde İtfaiye Dairesi Başkanlığımıza bağlı 17 istasyon 76 itfaiye müdahale aracı ve 519 personel ile 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde hizmet veriyoruz" bilgisini verdi. Kentin farklı noktalarına yeni itfaiye müfrezeleri kurarak vakalara çok daha kısa sürelerde ve daha etkin şekilde müdahale etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti; ''Afetlere müdahalelerde kullanılmak üzere mobil afet tır dorsesi alımı ile ilgili ihale aşaması tamamlanmış ve teslimat süresi beklenmektedir. Ayrıca yaklaşık 1.600.000 TL'lik afet malzemesinin bu yıl bitmeden envanterimize dahil edilmesi planlanmaktadır. İtfaiye merkez hizmet binası inşaat aşamasında olup bu yıl içerisinde hizmete alınmasını planlanıyoruz.

2021 yılında Büyükşehir İtfaiyemiz, 6898 vakaya müdahale etti.Ayrıca Antalya ili Manavgat ilçesinde meydana gelen yangınlara müdahale çalışmalarına 2 araç ve 16 personel ile destek verilmiştir. Yangınların kontrol altına alınması ile birlikte ekiplerimiz ilimize geri dönüş yapmıştır. Ekiplerimiz 13 gün boyunca yangın söndürme çalışmalarına aktif olarak katılmış ve birçok başarılı müdahalede bulunmuştur. En küçük bir yangından araçta sıkışmaya, denizdeki boğulma vakalarından ağaçta kalan bir kedi yavrusunu kurtarmaya kadar hayatın her alanında Kocaeli halkının yanında bulunan Büyükşehir İtfaiyesi, şehir yerleşimindeki vakalara çok kısa sürede müdahale ederek birçok can ve mal kaybının önüne geçmiştir. Bu yaz sahillerde cankurtaranlık çalışmalarında 1695 kişi boğulmaktan kurtarıldı. 2021 yılı içerisinde 2 adet jet ski alımı yapılmış ve sezonda aktif olarak kullanılmıştır.

En önem verdiğimiz alanlardan birisi de Gönüllü İtfaiyecilik çalışmalarımızdır. Bu alanda 2021 yılı içerisinde 89 kişiye eğitim verdik. Kocaeli İtfaiye Teşkilatımız, bölgesinde artık bir İtfaiyecilik Okulu haline gelmiştir. KOBİTEM bünyesinde detaylı eğitimler verilmiştir. Tüm resmi ve özel kurum/işletmelere "Acil Durum Ekip Eğitimi" başta olmak üzere yangın ve kurtarma eğitimleri verilmektedir. Ayrıca Tahliye ve Söndürme Tatbikatları da yapılmaktadır. Olası afetlerde görev alacak sivil toplum kuruluşlarına arama ve kurtarma ile yangın eğitimleri verilmeye devam edilmektedir. Orman yangınlarına ve tehlikelerine yönelik olarak İl Müftülüğümüz ile ortak işbirliği yapılarak il genelinde toplam 1028 din görevlimize yangın eğitimi verilmiş, bu sayede vatandaşlarımıza bilgi aktarımı konusunda din görevlilerimizin de desteği alınması sağlanmıştır. 2021 yılı içerisinde eğitim hizmetleri kapsamında bugüne kadar toplam 2283 kişiye itfaiyecilik eğitimleri verilmiştir.

İtfaiyecilik Haftası münasebetiyle, görevi başında hayatını kaybeden şehitlerimizi ve itfaiyeciliğe emek veren tüm geçmiş personelimizden vefat edenleri rahmetle anıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatında görev yapan çalışma arkadaşlarıma verdikleri kahramanca mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum.

Sözlerimi, asırlardır okunan İtfaiyeci Duasıyla tamamlamak istiyorum; Allah'ım tehlikeye düşmüş her canlının, özellikle küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına geç kalmadan yetişebilmem için bana güç ver. Yangınla mücadelede bilgi, teknik tecrübemi artır. Sevgimi, cesaretimi, inancımı artır. Pirimiz İbrahim Peygamber'i koruduğun ilahi emrin sırrına beni de dâhil et. Kaderimde ölmek var ise çocuklarımı eşimi, yakınlarımı koru Allah'ım...''

Başkan Büyükakın; Kocaeli İtfaiye teşkilatımızın çıtası yükseliyor

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın; Kocaeli İtfaiye teşkilatımızın çıtası yükseliyor - Son Dakika


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