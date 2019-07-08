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Başkan Büyükakın, "Kocaeli'nin turizm yönünü ortaya çıkaracağız"

1 saat önce

Ormanya'da ziyaretçilerle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Kocaeli'nin turizm yönünü ortaya çıkaracağız" dedi.

Başkan Büyükakın,
Ormanya'da ziyaretçilerle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Kocaeli'nin turizm yönünü ortaya çıkaracağız" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, dört bin dönümlük alanda Kocaeli halkının ve komşu illerden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Ormanya'da vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'nun da yer aldığı incelemede, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Büyükakın, "İnsanımızın aile fertleriyle doğa ve hayvanlarla iç içe olması, çocuklarıyla huzurlu bir gün geçirmesi bize mutluluk veriyor. Bu mutluluğa belli zamanlarda biz de şahitlik ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak büyük emek verdiğimiz doğal yaşam parkımıza Kocaeli halkı ve çevremizdeki illerden gösterilen ilgi ile Ormanya'nın bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Başkan Büyükakın, "Biz Kocaeli'nin sanayi şehri algısını bu çaptaki büyük projelerle kırıp şehrin güzellikleriyle birlikte turizm yönünü de ortaya çıkaracağız. Büyükşehir Belediyesi olarak Ormanya'ya çok büyük önem veriyoruz. Halkımızın bu alanda daha mutlu olması için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdüreceğiz" diye konuştu.

Ormanya'nın açıldığı günden beri yoğun ilgi görmeye devam ettiğine de dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Doğal çevresiyle birlikte dört bin dönümlük alana kurulu olan doğal yaşam parkımız Hayvanat Bahçesi, Vahşi Yaşam Alanı, Çadır ve Karavan Kamp Alanı, Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları, Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi ve Doğa Okulu olmak üzere 6 ana bölgeden oluşuyor. Bu sayede halkımızın tüm beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap veriyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükakın, Ormanya'ya gelen vatandaşlarla ve çocuklarla hatıra fotoğrafı ektirmeyi de ihmal etmedi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:34 Kaynak: İHA
Tahir Büyükakın, Kocaeli, Güncel
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